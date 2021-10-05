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T1／台中太陽正式亮相 地主蘇奕晉領軍10本土

聯合報 / 記者曾思儒／台中即時報導
台中太陽今天舉行成軍記者會，10位本土球員正式亮相。記者曾思儒／攝影
台中太陽今天舉行成軍記者會，10位本土球員正式亮相。記者曾思儒／攝影

職籃新聯盟T1隊伍台中太陽隊，今天舉行正式成軍記者會，10名本土球員由隊長陳靖寰、台中在地人蘇奕晉領軍，總經理汪蔚傑大喊「新的賽季我們很有信心」，盼為台中打出佳績。

台中太陽本土球員包括陳靖寰、蘇奕晉、陳文宏、孫思堯、李秉鴻、丁聖儒、邱柏璋、高孟偉和透過選秀選入的尤楚翔及楊承翰，今天一起在台中市政府亮相；汪蔚傑透露，接續球隊還會有7名外籍成員加入，包括3名洋將、1名亞洲外援，以及兩位西班牙籍教練和有NBA灰狼隊資歷的個人訓練師。

「本土就是以這10個為主，他們和我們是從零開始，很感動啊，希望能給他們更多上場時間。」汪蔚傑補充說，就T1洋將上場限制，10位本土他認為足夠，現在全隊已經練球兩個月，就等外籍教練和洋將加入，不過受限新冠肺炎疫情和CDC政策，保守估計可能11月才有機會全員到齊。

台中市長盧秀燕今天也親自見證台中太陽成立，她提到，上任後努力推廣台中的「酷運動」，籃球就是重點運動，「如果我們能有支以台中為家的球隊，是我們夢寐以求的事情。」

27歲的蘇奕晉是台中在地人，國中畢業北上加入基隆商工，能夠回家鄉打球，且是台中太陽第一位簽下的選手，他喊出明確目標，「目標當然是總冠軍，第一個賽季要把冠軍留在台中！」

基隆商工 丁聖儒

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