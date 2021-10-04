T1／台南台鋼獵鷹教練團出爐 吳志偉執掌兵符

台灣職籃T1 League 台南台鋼獵鷹今天公布陣中教練團成員名單，由籃球資歷豐富的吳志偉擔任總教練，搭配助理教練馬怡鴻、專業顧問劉孟竹，與球團總經理錢韋成組成堅強團隊。

距離T1聯盟新賽季11月27日開打，僅剩不到2個月，台南台鋼獵鷹球團今天發布新聞稿宣布教練團陣容，由在超級籃球聯賽（SBL）征戰多年，且有豐富國際大賽經驗的吳志偉出任總教練。

吳志偉來自裕隆體系，擁有高中籃球聯賽（HBL）球隊多年執教經驗的他，雖然私下幽默風趣，但特別注重教育與態度，希望能將自己靈活運用戰術，與適時調適球員心態的帶隊風格融入球隊，帶領子弟兵征戰T1聯盟。

除了總教練外，教練團成員包含訓練嚴謹、注重團隊互動的「馬姐」馬怡鴻，以及曾率領健行科大拿下3座大專籃球聯賽（UBA）冠軍的教頭劉孟竹，其中馬怡鴻過去擔任過UBA球隊助理教練，將會融入自身團隊經驗，與總教練搭配。

球團指出，扮演球隊靈魂人物的球團總經理錢韋成，在籃球世家長大，從小深受父親錢一飛影響，熱愛籃球運動，除了曾是球員，更跨足許多領域擔任過體育主播、球評等不同角色，多重身分累積的經驗，更能全面性帶領球隊成長前進。

錢韋成表示，他與團隊的目標不僅僅是組建經營1支職業籃球隊，更要真正落實在地化的耕耘，進而帶動台南籃球運動的蓬勃發展，秉持著「你不用很厲害才能開始，但你需要開始，才能變得很厲害」的心態，將一步步帶領台南台鋼獵鷹隊創造新歷史。