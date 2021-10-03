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亞洲盃女籃／中華隊第6作收 日本、大陸會師冠軍戰

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
彭曉彤（右）突破。圖／取自FIBA官網
彭曉彤（右）突破。圖／取自FIBA官網

中華隊今天凌晨的排名賽以59：74不敵紐西蘭隊，以第6名結束今年亞洲盃女籃；尋求5連霸的日本隊再度拿到冠軍戰門票，台灣時間今天晚上8點將和大陸隊爭奪今年金盃。

中華隊首節和紐西蘭分數戰成16：16平手，但第二節陷入得分荒，單節僅拿13分，加上籃板失守，紐西蘭全場進攻籃板就搶下15顆，總籃板更以44：22壓下中華隊，帶走在約旦的最後一場比賽勝利。

獲得第6名的中華隊，最終戰表現以陳薇安12分最佳，她也是唯一得分兩位數的中華隊選手。

昨天兩場4強賽結果，衛冕軍日本以67：65險勝澳洲隊，大陸則以93：69輕取南韓隊，雙雙挺進冠軍戰，大陸更放話要終結日本的亞洲盃霸業。

大陸21歲的後衛李緣表示，這只是她第二次穿上國家隊戰袍參賽，很榮幸能和球隊走到最終戰；她還透露，先前球隊把日本隊的照片貼在訓練場館上，時時刻刻督促大家，直到2018年世界盃擊敗日本，訓練館的日本照片才被取下來。

3年前雖在世界盃奪勝，但大陸近5次亞洲盃和日本交手都是落敗一方，今天將尋求2011年後的第一座亞洲金盃。

中華隊林育庭切入遇紐西蘭雙人包夾。圖／取自FIBA官網
中華隊林育庭切入遇紐西蘭雙人包夾。圖／取自FIBA官網
劉希曄中距離出手。圖／取自FIBA官網
劉希曄中距離出手。圖／取自FIBA官網

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