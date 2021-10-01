籃球／HBL前哨戰 北科附工邀全國8校提前暖身

高中籃球聯賽（HBL）甲級資格賽將於22日在花蓮開打，桃園市北科附工則將在6至8日率先舉辦「桃園市籃球基層培訓站區域對抗賽」，邀請全國高中共8隊進行前哨戰。

比賽將於6日桃園市北科附工樂群堂進行，除了地主隊北科附工外，另外邀請了同是桃園代表的新屋高中、新竹光復高中、新北泰山高中及三重商工，向南也邀請了嘉義萬能工商以及高雄名校三民家商，而東部則邀請了這幾年持續挑戰HBL男女籃的海星高中，於桃園進行HBL熱身賽，並在資格賽開打前兩周能讓各球隊進行細部調整。

北科附工校長陳勝利說：「這幾年我們持續努力在推動基層籃球項目，2019年曾參與新南向政策合作邀請澳洲、印尼、泰國、馬來西亞等國家來台參與。這兩年因疫情影響，所以將資源向下投入在國中組，並邀請其他學校也配合在學生打完疫苗後到校參加，比賽現場更會依照中央衛福部及桃園市公布之最高標準辦理。」

除了高中組賽事外，今年國中組也將有桃園大成國中、自強國中、建國國中、基隆銘傳國中、台北大安國中、信義國中、新北永和國中及花蓮國風國中參賽。

北科附工希望未來可以將此賽事延續並更加擴大，更期望能在疫情控制後再次邀各國隊伍來台，除了讓北科附工能成為籃球運動重點人才培訓學校、更強化國家運動外交的實力，讓桃園市成為台灣最完整的體育重鎮。