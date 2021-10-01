快訊

第10輪加開BNT仍被「放生」上班族：我的第一劑在哪

港府官員IG「十一」出現中華民國國旗 聲稱遭駭客入侵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／HBL前哨戰 北科附工邀全國8校提前暖身

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
桃園市北科附工將於6日至8日舉辦「桃園市籃球基層培訓站區域對抗賽」。圖／北科附工提供
桃園市北科附工將於6日至8日舉辦「桃園市籃球基層培訓站區域對抗賽」。圖／北科附工提供

高中籃球聯賽（HBL）甲級資格賽將於22日在花蓮開打，桃園市北科附工則將在6至8日率先舉辦「桃園市籃球基層培訓站區域對抗賽」，邀請全國高中共8隊進行前哨戰。

比賽將於6日桃園市北科附工樂群堂進行，除了地主隊北科附工外，另外邀請了同是桃園代表的新屋高中、新竹光復高中、新北泰山高中及三重商工，向南也邀請了嘉義萬能工商以及高雄名校三民家商，而東部則邀請了這幾年持續挑戰HBL男女籃的海星高中，於桃園進行HBL熱身賽，並在資格賽開打前兩周能讓各球隊進行細部調整。

北科附工校長陳勝利說：「這幾年我們持續努力在推動基層籃球項目，2019年曾參與新南向政策合作邀請澳洲、印尼、泰國、馬來西亞等國家來台參與。這兩年因疫情影響，所以將資源向下投入在國中組，並邀請其他學校也配合在學生打完疫苗後到校參加，比賽現場更會依照中央衛福部及桃園市公布之最高標準辦理。」

除了高中組賽事外，今年國中組也將有桃園大成國中、自強國中、建國國中、基隆銘傳國中、台北大安國中、信義國中、新北永和國中及花蓮國風國中參賽。

北科附工希望未來可以將此賽事延續並更加擴大，更期望能在疫情控制後再次邀各國隊伍來台，除了讓北科附工能成為籃球運動重點人才培訓學校、更強化國家運動外交的實力，讓桃園市成為台灣最完整的體育重鎮。

HBL男子組 HBL

延伸閱讀

T1聯盟／原想放棄籃球 蘇翊傑勸回羅振峰加盟雲豹

籃球／登峰造極青年籃球 HBL、UBA強隊亮相

HBL／婉拒職業球隊邀約 陳將双回光復參戰

桃園北科附工復課 學生：還好明天就是連假

相關新聞

籃球／HBL前哨戰 北科附工邀全國8校提前暖身

高中籃球聯賽（HBL）甲級資格賽將於22日在花蓮開打，桃園市北科附工則將在6至8日率先舉辦「桃園市籃球基層培訓站區域對抗...

T1聯盟／原想放棄籃球 蘇翊傑勸回羅振峰加盟雲豹

T1聯盟桃園雲豹今天宣布簽約選秀首輪指名的前高師大前鋒羅振峰，他在108年男一級戰場上打出身價，預賽上場時間場均26.9...

PLG／浪花兄弟前隊友加盟！鋼鐵人迎接211公分中鋒

P. LEAGUE+（PLG）高雄鋼鐵人球團今天宣布，網羅擁有NBA資歷洋將班森（Keith Benson）加盟；身高2...

T1聯盟／迎接立陶宛長人 高雄海神打造禁區核心

職籃新聯盟T1下月底開戰，高雄海神職業籃球隊今天宣布延攬來自歐陸籃球強權立陶宛的216公分中鋒庫薩斯（Mindaugas...

T1聯盟／灌籃秀看這裡 台啤英熊簽發展聯盟灌籃王米丘

T1聯盟台啤英熊籃球隊在今天宣布陣中第二名洋將，為過去曾拿下過NBA發展聯盟年度新秀的搖擺人米丘（Tony Mitche...

PLG／230公分馬爾他巨獸回歸 富邦勇士打造巨人之牆

在日先宣布上賽季雙洋將辛特力（Michael Singletary）、塞瑟夫（Ihor Zaytsev）回鍋並已抵台完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。