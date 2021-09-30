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PLG／申請外籍教練、球員入來台 指揮中心核可

中央社 / 台北30日電
P. LEAGUE+今天收到中華民國籃球協會公文，中央流行疫情指揮中心同意所送名單中的外籍教練、球員專案入境。 聯合報系資料照
P. LEAGUE+今天收到中華民國籃球協會公文，中央流行疫情指揮中心同意所送名單中的外籍教練、球員專案入境。 聯合報系資料照

P. LEAGUE+今天收到中華民國籃球協會公文，中央流行疫情指揮中心同意所送名單中的外籍教練、球員專案入境，各隊後續將儘速安排教練、球員抵台，並完成隔離。

中華職棒9月中接獲通知，針對外籍選手入境來台事宜，指揮中心已核定通過，而台灣職業籃球聯盟P.LEAGUE+（簡稱PLG）外籍教練、球員專案入境申請今天也有新進展。

PLG新賽季將在12月4日點燃戰火，PLG表示，今天收到中華民國籃球協會公文，針對聯盟第2季賽事聘請的外籍教練、球員申請專案入境，經指揮中心審酌評估後，同意所送名單中外籍教練、球員專案入境，而聯盟也感謝籃協、體育署、教育部及指揮中心等單位的協助。

PLG指出，各隊將進行後續相關作業，讓外籍教練、球員儘速抵台，並完成隔離，為即將到來的新球季做好準備。

至於職籃T1 League洋將申請則在同步進行中，由於T1聯盟新球季將於11月27日揭開序幕，比PLG提早一週開打，因此時程更急迫。

T1聯盟表示，洋將申請入台已進入指揮中心送審階段，只要指揮中心審核通過放行，將立即啟動後續洋將入台作業，目前聯盟也指派專人積極協助各球團處理相關業務，盼盡早完成洋將申請作業，讓洋將早日來台加入球隊訓練。

PLG T1聯盟 中華職棒

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