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T1聯盟／中信特攻首名洋將揭曉 曾代表加拿大來台

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
中信特攻首名洋將馬龍加盟。圖／中信特攻隊提供
中信特攻首名洋將馬龍加盟。圖／中信特攻隊提供

T1聯盟新北中信特攻今天宣布簽下首名洋將，為身高208公分的優質靈活前鋒馬龍（Marlon Johnson），曾打過五國聯賽的馬龍，首度進軍亞洲職業賽場，他表示很感謝中信特攻青睞，也很期待挑戰台灣職籃舞台。

其實馬龍2017、2018年就曾隨加拿大代表隊來台參加瓊斯盃籃球邀請賽，雖然當時並未登錄，無緣在寶島球迷面前獻技，卻對台灣籃球文化印象深刻，並期待可以再次來台，實際踏上球場拼戰。

有機會與寶島再續前緣，馬龍也向中信特攻未來的隊友們信心喊話，很期待一起與大家並肩奮戰，打出精彩成績，「我很喜歡台籃風格及台灣球迷熱情，也迫不及待想親自體驗看看。」

今年27歲的馬龍，擁有三分投射能力，在內線又能靠腳步創造空間，是名進攻手段多元的機動型長人，此外，他過去曾在西班牙、葡萄牙、多明尼加、加拿大與芬蘭等國各級聯賽闖蕩，累積豐富實戰經驗。

 2019賽季，馬龍效力CEBL（加拿大菁英籃球聯賽）響尾蛇時，曾助隊拿下隊史首座聯賽總冠軍，並獲選聯盟年度第二隊肯定，隨後轉戰NBL（加拿大國家聯賽），獲得固定先發機會，繳出場均21.1分、11.3籃板、2.1助攻、1.9抄截及1.9阻攻的全面表現，三分球命中率更高達3成9，攻守兩端皆打出明星級的身手。

馬龍於2021上半年，重新回到CEBL效力黃蜂隊，二度問鼎總冠軍，也再度獲選年度最佳第二隊，接下來他將帶著霸氣十足的冠軍氣場，加入中信特攻。總教練李逸驊認為，馬龍的打法相當適合球隊年輕、速度快的球風，「他擁有身高優勢、優異的身體能力以及高機動性打法，與中信特攻的快速球風很吻合，這樣靈活的長人正是我們鎖定的禁區戰力，相信他的加入能大幅提升球隊進攻檔次。」

瓊斯盃 黃蜂 T1聯盟

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