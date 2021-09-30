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亞洲盃女籃／台灣射倒菲律賓 將與韓國爭4強門票

中央社 / 台北30日電
中華女籃擊敗菲律賓保住晉級機會，晚間將與韓國爭奪4強門票。 截圖自FIBA官網
中華女籃擊敗菲律賓保住晉級機會，晚間將與韓國爭奪4強門票。 截圖自FIBA官網

台灣女籃今天凌晨2021亞洲盃女籃賽小組賽第3戰出戰菲律賓，火力回溫，上半場就確立雙位數領先優勢，終場以93比52獲勝，保住晉級機會，晚間將與韓國爭奪4強門票。

2021年亞洲盃女籃賽在約旦安曼舉行，共8隊參賽，分為A、B組進行小組循環賽，台灣隊與澳洲、中國、菲律賓同在B組，分組第一直接前進4強，A、B組分組第2、3名隊伍交叉對決，勝隊將可收下4強門票。

台灣隊這次集訓一個月，即出征亞洲盃，小組賽首戰遭遇澳洲，上半場一度領先1分，但最終未能守住領先優勢，以65比76吞敗，而第2戰對戰具有身材優勢的中國隊，制空權在完全遭對手掌握情況下，以50比124輸球，吞下2連敗。

台灣隊今天迎戰菲律賓，面臨背水一戰，若能勝出，仍能以分組第3之姿晉級，林育庭開賽率先發動攻勢，隨後劉希曄、林文佑輪流在三分線開火，而鄭伊秀次節連續命中，開啟一波9比2攻勢，幫助台灣隊在上半場將比分拉開至45比30。

雙方易籃後，林文佑延續上半場手感，與林育庭、朱育勤、劉希曄在外線出手都有所斬獲，幫助台灣隊第3節單節轟下31分，第4節繼續將比分擴大，最終以93比52勝出，本屆亞洲盃首勝開張，以1勝2敗，拿下分組第3。

林文佑拿下全隊最高19分，投籃命中率高達7成，且貢獻5記三分球，外加4籃板、1助攻、2抄截，而鄭伊秀與劉希曄各進帳14分、13分。

A組由3連勝的日本隊拿下分組第一，與B組龍頭的中國隊直接前進4強，而A組南韓、紐西蘭各以2勝1敗、1勝2敗排名第2、3，B組第3的台灣隊在休息不到24小時情況下，台灣時間今晚6時將對決A組第2韓國隊，勝隊將能躋身4強的行列。

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