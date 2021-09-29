T1／串聯新北籃球基因 中信特攻辦校園巡迴

新北中信特攻籃球隊為推廣深耕基層籃球，規劃一系列校園巡迴活動，今天首站前進新北市安坑國小，由隊長李學林領軍中信特攻球員全員出席，與現場將近300位師生近距離互動，並實際下場與安坑男、女籃校隊進行跨世代的5打5友誼賽。

位於新店區的安坑國小創校超過120年，為新北市國小籃球強權，不僅男、女籃成績斐然，也培養出不少好手，包括中信特攻「黑豹」阿巴西的弟弟阿信也曾為安坑國小籃球隊球員；阿巴西今天也在表演賽中展現雙手爆扣美技，引爆現場氣氛。

為串連強化新北籃球基因，中信特攻背負起深耕基層籃運責任，校園巡迴首站來到安坑，獲得近300位師生熱烈歡迎，大家拿著親手製作的加油應援手卡，英雄式迎接中信特攻球員出場；安坑校長陳玉芳表示，很開心中信特攻隊特地進入校園互動交流，「小朋友們都很期待親眼看到職業球星，我們學校已經有很多特攻球迷，大家都說等球賽開幕要去現場加油！」

重頭戲表演賽及趣味競賽後，安坑教練團現場也選出兩位單場MVP，由男籃隊陳宥廷以及女籃隊江芷儀獲得青睞，頒贈此次校園出任務贊助單位ASICS亞瑟士所提供的運動休閒鞋款，激勵兩位小球員未來能更有信心，堅定的朝向籃球目標邁進，也為中信特攻校園巡迴第一站劃下圓滿句點。

中信特攻球員之一的劉韋辰提到，每次參加校園活動心情都很放鬆，「看到小球員在場上打球臉上洋溢開心表情，也會讓我們找回打球的初衷。」