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籃球／登峰造極青年籃球 HBL、UBA強隊亮相

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
登峰造極青年籃球邀請賽，UBA、HBL好手參賽。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供
登峰造極青年籃球邀請賽，UBA、HBL好手參賽。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供

「2021年登峰造極青年籃球邀請賽—Why Not Me」由中華文化教育暨體育交流促進會與中華民國籃球協會共同主辦，教育部體育署指導、台北市體育局協辦，10月2至9日在台北體育館（紅館）登場。HBL高中籃球聯賽、UBA大專籃球聯賽八強隊伍（大專女子組6強）參賽，陣容堅強。因應疫情，不開放觀眾入場，轉播鎖定YouTube《aceace TV》。

參賽球員未演先轟動，其中包括109學年度UBA MVP政大雄鷹隊張鎮衙、新人王政大雄鷹隊游艾喆、世新女籃隊人氣后陳育緹、於今年U19表現出色的佛光大學隊李宜樺、能仁家商隊「禁區坦克」史魯齊、赴美訓練返台的陽明高中隊張聿嵐等。

這項賽事共分為四個組別：大專男子組（政治大學、世新大學、健行科大、義守大學、台灣師大、國立體大、高雄師大、輔仁大學）、大專女子組（世新大學、文化大學、台灣師大、佛光大學、北市大學、台灣體大）、高中男子組（泰山高中、南山高中、光復高中、東泰高中、能仁家商、松山高中、高苑工商、東山高中）、高中女子組（淡水商工、永仁高中、陽明高中、北一女中、普門高中、南山高中、苗栗高商、金甌女中）。

能仁家商 南山高中 UBA

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