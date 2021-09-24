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HBL／無預警離隊遭罰款 前HBL抄截王爆校方黑幕

中央社 / 台北24日電
東泰高中(黑衣)上季打進HBL四強進軍小巨蛋。資料照／新竹縣府提供
東泰高中(黑衣)上季打進HBL四強進軍小巨蛋。資料照／新竹縣府提供

HBL東泰高中後衛羅冠淯，日前因無預警離隊，最後決定退出籃球隊卻遭學校退學，他在個人IG上爆料，校方還要求他支付11萬元罰款，如今只能透過打工來還債。

東泰高中是近年的新勢力，上季首度闖進HBL高中籃球聯賽4強，寫下隊史新猷，而高二的羅冠淯不但是先發主力，同時還獲選年度抄截王殊榮，沒想到他竟意外選擇退出球隊。

羅冠淯在個人社群平台Instagram上透露，過去他一直是球隊中訓練最認真的球員，但長期高強度、高壓式的訓練，就算受傷也得忍著繼續練球，不斷消磨他對籃球的熱情。

最後羅冠淯以不告而別的方式離開球隊，他在PO中承認，那是他的不對，但在跟學校主任溝通後，他希望退出籃球隊，沒想到學校竟要他退學，連讓他完成學業的機會都不願給他，還要求他支付11萬元的罰款。

針對羅冠淯的發文，東泰高中今天也在學校臉書粉絲頁上回應，學校僅表示尊重學生的個人決定、離開球隊的意願，並祝福他未來能有更好的發展。

雖然校方聲明並未針對罰款一事做出解釋，但強調會確保未來每一個在東泰籃球隊的成員，都不會再面臨一樣的困境。

校方也允諾，改變需要時間來證明，至於有不合理、不能接受的規則與條例，校方也會與家長、學生溝通、調整，這也是接下來學校會持續做到的事情。

HBL

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