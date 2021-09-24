T1聯盟／兩屆NCAA助攻王加盟 海神簽下布銳克曼

今年成立的T1聯盟開放引進亞洲球員，其中高雄海神隊今天宣布網羅兩屆NCAA助攻王，30歲的菲裔美籍控球布銳克曼（Jason Brickman），他NCAA生涯助攻達1009次，高居史上第4，並曾獲ABL總決賽MVP，球風華麗奔放兼具實力與經驗，將成為海神最倚重的舵手。

T1聯盟今年首創亞洲球員的第三類名額，秉持深耕高雄在地的海神，看見台灣多元族群的景象，以及不同文化的色彩，台灣已經有大量外籍移工與新住民，但融入一般台灣人的生活始終有段距離。海神相信多元文化的美麗色彩，更相信籃球會是促進多元文化交流的最佳管道，即便球迷國籍和背景不同，只要用心踏進不同族群中，籃球會成為高雄這座城市共同的語言。

台灣球迷對布銳克曼並不陌生，過去他曾多次造訪台灣，除了ABL之外，瓊斯盃也曾兩度為菲律賓代表隊出賽，他自己就迫不及待以海神球員身分重返寶島，「非常興奮能加入海神隊，依照我過去的經驗，台灣球迷十分熱情，很期待在巨蛋主場獻技。」

布銳克曼早在NCAA就打響名號，來自長島大學布魯克林分校（LIU-Brooklyn，現稱長島大學），畢業前最後一季繳出11.3分、9.9助攻，2012-13、2013-14 兩度榮膺助攻王，職業生涯具備豐富歐洲和亞洲聯賽經驗，曾效力俄超聯賽、德甲聯賽、北馬其頓聯賽以及ABL吉隆坡猛龍、菲律賓火焰，2016年率吉隆坡猛龍奪冠並獲得總決賽MVP。

海神執行長李偉誠說：「布銳克曼在眾多亞外脫穎而出，最主要原因是他掌控節奏的能力，大學兩度拿下NCAA助攻王，回到亞洲 ABL時期助攻也在10次左右，三分線穩定，會是海神隊上的舵手。」

李偉誠希望布銳克曼以其豐富的經驗，幫助隊上年輕控球後衛成長，加上他擁有廣大的菲律賓球迷，會是海神開發新球迷的重要關鍵。布銳克曼也說：「備戰開季我努力維持訓練，保持體能狀態，希望能幫助球隊拿下T1聯盟首座總冠軍。」