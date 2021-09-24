職籃+SBL超籃多達17隊 球員實力夠不夠？

台灣職籃發展如雨後春筍，2020年夏天PLG職籃成立，四支創始球隊締造第一個賽季場均5577人觀眾人數，逼近32年歷史中華職棒水平。PLG熱鬧人氣和關注力帶動台灣職籃第二個聯盟T1 League在2021夏天誕生。

PLG第二季擴編兩支新球團，新賽季富邦、夢想家、領航員、攻城獅、中信國王、高雄鋼鐵人六支球隊投入職籃市場。新聯盟T1 League第一季就號召六支球團台啤、高雄海神、台中太陽、中信特攻、桃園雲豹、台南聯手投入台灣職籃市場。

兩個職籃聯盟共12支職業球隊，加上SBL超籃五支球隊台啤、台銀、九太科技、璞園、裕隆，台灣籃球一年之內一線球隊從原本七支球隊增加到17支球隊，籃球市場榮景、擴編球隊盛況、企業瘋狂投資，產業飛躍式升級前所未見

每個人都會困惑，台灣能打的一線球員有這麼多嗎？兩個職籃和SBL超籃共17支球隊，至少需要204名精英本土球員，球員天賦會不會被大幅稀釋？比賽內容和精采度、競爭力是否受到影響？

新球季要看哪個聯盟好？伸哥告訴你：「小孩子才做選擇，我全都要看！」 圖／看光光繪製

HBL、UBA養成充足精英來源

從市場供需理論看，17支球隊需要更多一線精英球員，球員天賦、比賽內容和競爭力肯定會受到影響和稀釋，但台灣籃球過去10年高中籃球、大專籃球發展迅速，培養非常多年輕球員。只是這些年輕球員半數以上都沒有機會打進SBL超籃，2020年夏天PLG職籃誕生前，台灣職籃市場荒蕪超過20年，大多數高中、大專球員和旅外球員返台大多沒有發展舞台。

現在兩個職籃12支職業球隊，SBL超籃五支球隊，17支球隊創造球員大市場，大多數球隊求才若渴，原本打不上SBL球員都成了職業球員，原本板凳球員都能進入輪換，許多待退老將也被拉出來再撐1-2年，過去幾年被SBL遺棄的二線球員，也都有機會重新回到籃球舞台。

短期內各隊實力肯定都會起起落落、難以預期，但只要1-2年時間，這些年輕球員得到更多發揮空間和機會，職籃文化帶來更多競爭、薰陶，職業球員高薪和專業要求都會把球員天賦、潛能一步步挖掘出來。球隊實力和球員來源其實都不需要太過擔心，時間、職業壓力、大幅提升薪資都會提升球員競爭力和球技、實力。

另外就是每隊至少2名洋將，以及亞裔球員、歸化球員、華裔球員身分同時放寬規定，球員來源更寬更多，剛開始可能會很混亂，但這是職業籃球草創必經過程和學習，邊打邊修邊進化，2-3年之內球隊文化和聯盟文化、機制建立起來，一切都會很快進入正軌。

台灣職籃T1 League會長錢薇娟（左）22日上午前往立法院，拜會立法院副院長、中華職棒聯盟會長蔡其昌（右），針對台灣職業運動洋將入台議題進行交流。 中央社

真正缺乏的是專業教練的培養

我是認為教練執教能力和整合智慧、理解比賽智商，會比球員天賦、來源、數量要更嚴重，教練執教能力和理解比賽智商、經驗、臨場，那不是時間、累積、執教就能得到明顯提升。

台灣教練執教文化和養成，比球員養成更欠缺基本教材、機制，台灣籃球教練大多是經驗傳承或嫡系人馬，各憑本事和人脈，自我侷限和嫡系傳承，缺少實戰和現實壓力考驗，這是台灣本土一線教練一向難產，國家級教練幾近停產主因。球員有很多比賽打，教練很難有很多比賽磨，球員成長相對也比教練養成更有空間。

更多企業投入，更多球員回籠，更多教練得到機會站上執教舞台，更多洋將爭奇鬥妍比實力比高下，更多職業要求和市場機制會檢驗聯盟營銷能力和球隊競爭力，球迷可以選擇你喜歡的聯盟和喜愛的球隊，買票進場支持你最欣賞球員。

我從來不會用「膨風」去看台灣職籃兩個聯盟12支球隊，因為這是台灣籃球歷史上最幸福世代，市場會過濾、淘汰不夠健康球隊和沒有能力永續經營企業，球迷只需要買單，支持你的最愛。

迎接台灣籃球最美好世代，這是「最好時代」，不是「最壞時代」。