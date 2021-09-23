HBL／南山男女籃接種疫苗 體能訓練喊卡

校園學生BNT疫苗接種作業昨天開跑，剛結束花蓮菁英盃賽程的南山高中男、女籃今天早上7點40分就接種疫苗，30多位球員目前沒有不適反應，但接種後「兩周內不要做劇烈運動」，成備戰HBL大考驗。

南山女籃今年三年級共15名球員，教頭李陸臻表示，接種疫苗前已經把體溫計、普拿疼和退燒藥等備品都準備好，目前球員都沒不舒服狀況，這兩天會繼續觀察，周六視狀況再調整。

由於兩周內不能做劇烈運動，李陸臻計畫讓球員接續從投籃練習開始，避免接觸、碰撞動作，也先排除和衝刺有關的體能訓練，只是原本計畫參加的登峰造極籃球邀請賽是10月5日開打，開打日離疫苗接種完不到2周，是否如期參賽成一大問題。

南山男籃也面臨同樣問題，教頭許時清說，10月5日距離是接種後的第12天，會再看選手狀況調整，也會詢問主辦單位是否能將賽事延後舉行。

南山20多位男籃選手今天接種完，現場觀察後回到教室休息，和女籃相同，沒出現球員有不適狀況；許時清表示，今天就會讓球員先放假返家，「我們舍監只有一個，要顧20多個球員，比例太高，給家人照顧也比較安心。」