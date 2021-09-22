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籃球／名人堂推出名人講座 吳永仁擔綱首場主講

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台灣籃球名人堂推出的「名人專題系列講座」，首場將由三民五虎吳永仁擔綱主講。圖／台灣籃球名人堂提供
台灣籃球名人堂推出的「名人專題系列講座」，首場將由三民五虎吳永仁擔綱主講。圖／台灣籃球名人堂提供

由籃壇人士組成的台灣籃球名人堂協會，積極推動傳承國內籃球歷史文化，9月起特別推出「名人專題系列講座」，預計廣邀籃球知名人士於全台進行8場，現身說法。

25日上午10時在高雄三民家商，由富邦勇士籃球隊教練團吳永仁，以「我的籃球人生」為題，擔綱首場主講，具多年打球資歷且身為該校畢業學長，為學弟妹開講別具意義。接下來，10月13日10點在國北教大由前國手張嗣漢開講，11月07日10點在花蓮東華大學邀請周俊三出馬。

由行政院體育署指導，台灣籃球名人堂協會主辦的「名人專題系列講座」，計劃邀請多名台灣籃壇具有功績重量人士，包括知名資深國手、教練、裁判，將個人經歷、所知、所學，藉由演說傳達給年輕一代，以達協會歷史、文化、倫理、傳承之宗旨。

「名人專題系列講座」計劃提出後，受到各方支持與肯定，目前計劃演講地點有，高雄市三民家商、國立台北教育大學、國立台灣體育運動大學、國立東華大學、德霖科技大學、佛光大學等。

首場講座邀請到「三民五虎」成員之一的吳永仁開講，他於1999、2000兩年與田壘、周士淵、李奇勳、莊曉文合作，為三民家商打下兩座HBL冠軍，隨後進軍SBL先後加入台銀、緯來獵人、台灣大、台啤及富邦勇士等隊，並成為SBL首位3000得分、1000助攻、1000籃板球員。2017年退休轉進富邦勇士教練團，協助總教練許晉哲奪下PLG首季冠軍。

吳永仁回到母校演講，勢必讓學弟妹收穫滿滿，同時也將在現場展示本會收藏籃球文物，並將在體育署MOE、台灣籃球名人堂YouTube頻道進行直播。不過，受到疫情因素影響，一切遵守各項防疫規定，全體參與人員均需全程戴口罩。

富邦勇士 吳永仁 三民家商 名人堂

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