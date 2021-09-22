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菁英盃籃賽／疫情後第一冠 能仁退東泰登頂

聯合報 / 記者曾思儒／花蓮即時報導
能仁家商孫琦森。記者曾思儒／攝影
能仁家商孫琦森。記者曾思儒／攝影

新冠肺炎疫情降級後的第一場比賽，能仁家商在高三球員領軍下克服東泰高中糾纏，以67：60帶走花蓮菁英盃金盃，不過挑戰還在後頭，全隊返回新北後就準備接種疫苗，成後續備戰一大考驗。

能仁上學年挑戰3連霸失利，不過新學年有108學年「新人王」史魯齊和後衛孫琦森一裡一外領軍，加上花蓮「地主」陳致翰連兩場發揮以及江品諺外線砲火支援，第四節平手時刻拉出8：0攻勢，為新學年首冠奠定基礎。

能仁教頭李正豪認為，這才是今年第一場比賽，「就內容上還可以，但後面頂替上的還要再加強，尤其是4、5號位，史魯齊下去，誰能補上來？」

東泰上學年首闖4強，但新學年後場「三劍客」之一的羅冠淯離隊，另名主力陳晉垣昨天4強賽又扭到腳，今天只有廖慈恩挑大樑；能仁戰力也不完整，高二前鋒林子皓腳踝扭傷，今天也缺陣。

首節能仁以16：8領先，下半場一度遭反超，靠江品諺連續外線要回領先，孫琦森再贊助兩個中距離，為球隊鎖定冠軍。

能仁教頭林正明提到，今年暑假因疫情沒有比賽，大家還在磨合調整，不過透過菁英盃讓孫琦森、潘偉傑和陳致翰增強信心，盼再有其他替補銜接上來。

能仁下一場比賽預計是10月初開打的登峰造極盃，不過接種疫苗後至少2周不宜劇烈運動，讓教練團傷透腦筋。

史魯齊（左）在外線瞄籃。記者曾思儒／攝影
史魯齊（左）在外線瞄籃。記者曾思儒／攝影

能仁家商

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