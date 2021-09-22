T1／錢薇娟關切洋將入台 蔡其昌承諾協助溝通

台灣職籃T1 League會長錢薇娟今天針對職業運動洋將入台議題，向中華職棒聯盟會長蔡其昌請益，蔡其昌當場承諾，有關台灣職業運動洋將入台一事，都會協助與指揮中心溝通。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情波及，洋將來台受影響，中央流行疫情指揮中心18日核定中職外籍教練、選手入境來台，職籃T1聯盟期待洋將能同樣依循專案模式放行，錢薇娟今天上午前往立法院，拜會立法院副院長、中華職棒聯盟會長蔡其昌，針對洋將議題進行交流。

指揮中心核可中職洋將來台，錢薇娟認為，對其他運動賽事聯盟如同打了一劑強心針，今天會談內容包括洋將從國外申請，到入台等程序，以及未來賽事是否可能開放觀眾進場。

除了針對洋將入台申請議題，拜會中職會長蔡其昌，錢薇娟說：「也希望看看我們棒球、籃球會長，有沒有可能擦出什麼樣的火花，這是比較令人期待的」。

蔡其昌表示，中職就洋將入台一事，「我們也努力一段時間」，會後雙方秘書長會再就公文申請部分進行交流。

身為中職會長，蔡其昌透露，他長期關注籃球，過去也曾是寶島夢想家（P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家前身）榮譽領隊，他承諾，只要台灣職業運動需要洋將入台，都會協助跟指揮中心做溝通，「我想我來溝通，效率會提升一點，一切依照防疫規定」。

T1聯盟首季開幕戰預計11月27日登場，蔡其昌表示，洋將入台還涉及申請工作證問題，還需要與勞動部溝通，他也提及，時間非常趕，若不趕快在這1、2週處理，擔心會開天窗。

面對台灣籃壇包括職籃P. LEAGUE+、T1 League、超級籃球聯賽（SBL）等3聯盟，目前共有17隊，蔡其昌表示，肯定有這麼多企業願意投入，儘管外界憂心隊伍數太多，但他覺得不用擔心，「因為沒有啟動的一天，就不會有未來，所以啟動了職業籃球在台灣的發展，籃球運動就會有未來」。

蔡其昌表示，T1聯盟是職業籃球聯盟，而他代表是職棒聯盟，雙方就未來兩個聯盟如何一起行銷 、創造話題進行交流，希望職棒、職籃能夠合作，共同將餅做大。