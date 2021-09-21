出征亞洲盃前夕 T1會長錢薇娟22日拜會蔡其昌

亞洲盃台灣女籃總教練錢薇娟23日將率隊出征，目前擔任台灣職籃T1League會長的她，預計在出發前夕22日先拜會中華職棒聯盟會長蔡其昌，請益洋將入台相關問題。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情波及，洋將來台受影響，中央流行疫情指揮中心18日核定中職外籍教練、選手入境來台，職籃T1聯盟則正在積極彙整各球團洋將申請相關資料，彙整完畢後將提交中華民國籃球協會，依循專案方式提報，期望也能比照中職模式放行。

T1聯盟今年成立，由前女籃國手錢薇娟出任首任會長，近期陸續拜會新北市、桃園市、台中市、台南市等縣市首長或副首長，明天也將前往立法院，拜訪立法院副院長、中華職棒聯盟會長蔡其昌，預計將就洋將入台注意事項以及對新聯盟建議等議題請益。

錢薇娟近期行程滿檔，接下台灣女籃兵符的她，平時還得緊盯球隊訓練，預計23日率隊前往約旦安曼，備戰9月27日起至10月3日登場的亞洲盃女籃賽。

本屆亞洲盃女籃賽共有8隊參賽，分為A、B組，台灣隊與澳洲、中國、菲律賓被分到B組，分組第一直接挺進4強，A、B組分組第2、3名隊伍交叉對決，勝隊晉級4強。