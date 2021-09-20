籃球／三聯盟17隊 張智峰：一堆球員不認識

國內籃壇從原本的SBL、去年成立的職籃聯盟PLG，到今年11月27日舉行開幕戰的職籃新聯盟T1，總共3個聯盟共有17支隊伍，從球員退役轉任大學教練的許智超和張智峰都認為現在局勢「很混亂」，許多加入職業隊的球員甚至都「叫不出名字」。

張智峰中秋連假率中原大學到花蓮參加菁英盃，大專男子組季軍戰就是和轉任宏國德霖科技大學的許智超對陣；兩名前達欣成員對於今年台灣籃壇的戰國時代抱持觀察心態，許智超還透露，不只有一支球隊接觸他，但他已先答應德霖，今年主戰場仍放在大學端。

去年才率中州科大打下UBA公開男一級季軍的許智超直白說，就「籃球人」立場，聯盟成立、隊伍數增加，整體仍算是好事，他務實說：「現在招生就很容易，之前SBL選秀只選了3個，還有一個是醫生（劉人豪），家長怎麼會想讓小孩走這行？現在17支球隊，多少人都出來打。」

話鋒犀利的許智超不諱言，17支球隊需要的球員太多，許多大專球員就提早投入，「揠苗助長」下未必是好事，他以「鳥式幽默」形容說：「現在是會左手上籃的就有機會，右上上籃還不行，要左手。」

隨許智超從中州到德霖蒙古三劍客白薩、沙鹿和蘇格爾也有興趣加入台灣職業隊，不過110學年仍會以學生球員身分出現在UBA。

張智峰領軍的中原大學正是T1桃園雲豹隊的訓練場地，他透露看過雲豹訓練幾次，但很多球員都不認識，「裡面大概只有一、兩個是我認識的。」不過球隊增加，球隊和雲豹又有「地緣性」，他仍鼓勵球員努力訓練，讓未來有更多選擇和可能。