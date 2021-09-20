T1／台南隊籌組進度 擬月底召開記者會公布

台灣職籃T1聯盟各隊陸續揭曉球隊的隊名和陣容，剩台南隊還未曝光，台南隊總經理錢韋成今天說，已簽逾10名本土球員，隊徽已近完稿，他也要外界期待，預計月底記者會公布。

T1 League成立首季，共6隊參戰，開幕戰預計11月27日登場，距離新賽季揭開序幕還有2個月，各隊戰力布局力拚到位，總教練、本土球員、洋將人選陸續浮上檯面。

台南隊至今籌組進度神秘，令外界好奇，台南隊總經理錢韋成今天在臉書表示，已簽約超過10名本土球員，現階段移地訓練已邁向第3週，球員的體能及團隊默契正持續提升中，在教練團指導下也逐步打出隊形。

洋將進度部分，錢韋成指出，已掌握3洋將、1亞援的名單，正在積極申請入台手續。

至於4名外援的定位，錢韋成透露，有2名禁區悍將，另2名則為外線投射能力強的鋒線，10月將陸續公布球員名單，他也語帶玄機地說，「其中有2名球員，大家應該不陌生」。

錢韋成表示，目前隊徽設計已接近完稿，冠名贊助也進入簽約階段，教練團也在上週拍攝形象照，預計月底召開記者會對外公布，他強調，以團隊為傲，儘管起步有點晚，但前進的速度絕對不慢，並要大家敬請期待。