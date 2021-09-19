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菁英盃籃賽／經U19世錦賽洗禮 趙云楓隔離喊可怕

聯合報 / 記者曾思儒／花蓮即時報導
187公分的趙云楓（左）從U19世青賽返國，9月1日才加入淡商訓練。記者曾思儒／攝影
187公分的趙云楓（左）從U19世青賽返國，9月1日才加入淡商訓練。記者曾思儒／攝影

身為今年U19世青女籃中華隊唯一的高中小將，淡水商工187公分的趙云楓返台後經14天防疫旅館隔離，9月1日才和隊友重新會合，並在新學年第一個盃賽就捧起花蓮菁英盃金盃，不過她承認自己體能大幅下降，身體狀態還沒能跟上隊友。

U19世青女籃賽上月中在匈牙利落幕，中華隊共進行了7場比賽，最終在16支球隊中以第14名作收；趙云楓有6場比賽出賽，場均11.1分鐘的上場時間繳出2分、2.5籃板成績。

淡商教頭陳美莉提到，趙云楓在國內基本上是「鶴立雞群」，但國際賽高度就沒優勢，「她回來就說『老師，她們都好高！』，我就回對啊，這身高在國外就是打鋒線，她自己也知道。」

出國已經被「震撼教育」，回台後對趙云楓又是另種挑戰，她透露防疫旅館是每人一間房，讓習慣團體生活的自己很不適應，「很可怕，一個人住，我電視每天都開著，發出點聲音陪我。」且隔離的兩周期間，她雖會透過線上視訊方式做肌力訓練，但效果畢竟有限，「剛回來時完全沒力，體能跟不上。」

儘管淡商今天已經隨球隊完成所有菁英盃賽事，最終戰更以54：48力退金甌女中奪冠，趙云楓自評身體狀況仍沒恢復到百分百；不過她有一項是「超前部署」，出發匈牙利前她就接種第一劑新冠肺炎疫苗，其餘隊友則是28日才要一起接種。

中華隊 金甌女中 淡水商工

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