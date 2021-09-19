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菁英盃籃賽／新生當家逆轉普門 南山奪季軍

聯合報 / 記者曾思儒／花蓮即時報導
南山高中女籃逆轉收下菁英盃季軍。記者曾思儒／攝影
南山高中女籃逆轉收下菁英盃季軍。記者曾思儒／攝影

開節陷入1：12落後，南山高中今天在菁英盃高女甲季軍戰上演驚奇逆轉，最終以56：54力退陣前換帥的普門高中，新賽季的起步讓教頭李陸臻點頭說：「比我預期的還要好！」

5月中全國疫情警戒升級，各隊訓練都受影響，原本暑假舉辦的花蓮菁英盃籃賽也延期到9月才舉行，李陸臻苦笑說，菁英盃第一戰可以用「荒腔走板」形容，南山和南湖的全場得分都不到40分，不過隨著比賽進行，整體內容就漸入佳境。

「來之前會覺得準備很不足，來以後看到多要修正調整的東西，不過球員自律比之前好，這場也是落後追回來，我們已經很久沒打逆轉的球了。」李陸臻認為，子弟兵透過菁英盃抗壓和自信都提升不少，對新球季是很好的起步。

有別於過往，南山的高三球員110學年並非重點，李陸臻預計6名新生就會報名5個，連新隊長都是才高二的射手劉芳瑜，不過也常找過去南山畢業的台師大學姐回來協助。

李陸臻直白說，110學年會以高一和高二球員為主軸，且高一不但位置整齊，自主性也好，對學姊是很好的刺激，期待展現「不一樣的南山」。

劉芳瑜上個球季尾聲就知道自己任務，當時還高一的她笑說：「那時有嚇到。」她一直被提醒要打得更「霸氣」，加上新的體能團隊幫助加強肌力，菁英盃的初步驗收挺滿意，「這個暑假很充實，以前一撞就飛，現在可以切進去抗衡一下了。」

普門新學年開季前更換主帥，帶出2座HBL冠軍的廖哲億離開，菁英盃由同體系的佛光大學教練楊淑淨和文祺「救火」，成為新球季前震撼彈。

普門 南山高中 HBL

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