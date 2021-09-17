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T1聯盟／中信特攻獲新北冠名 致力推廣在第四級籃運

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
T1聯盟中信特攻籃球隊今天宣佈正式與新北市政府合作冠名。 截圖自新北中信特攻籃球隊粉絲團
T1聯盟中信特攻籃球隊今天宣佈正式與新北市政府合作冠名。 截圖自新北中信特攻籃球隊粉絲團

T1聯盟中信特攻籃球隊今天宣佈正式與新北市政府合作冠名，未來將以「新北中信特攻籃球隊」征戰T1賽場，盼延續中國信託集團長期貫徹We are family的品牌精神，藉由運動推動公益，與新北市有緊密連結。

中信特攻視「反毒」為球隊核心理念，透過籃球健康清新形象，將反毒觸角深入年輕族群，引領他們遠離毒品誘惑，而新北市政府近年也積極投入反毒宣導，整合各單位資源成立的「毒品防治辦公室」定期舉辦反毒活動，同樣結合青少年喜愛話題，讓反毒意識更有效進入社會各角落。

中國信託育樂公司董事長陳國恩強調，「我們想推廣的反毒理念，與新北市政府非常契合，當中信企業資源與市府資源整合在一起，就能夠透過『籃球』更有效率地推廣我們的理念，影響更多青少年球迷，這也是我們期待與新北市合作的最大願景。」

中信特攻將落實屬地主義，專注與新北市政府合作，除了共同挑起反毒大旗，也會投入各式資源，協助新北市建立更深刻的運動城市形象。新北市是台灣學生籃球發展重鎮，安康國中於109學年度JHBL勇奪隊史首冠，能仁家商、泰山高中、淡水商工更是HBL男女子組傳統勁旅，而輔仁大學、台藝大則是UBA八強常客。

為串連強化新北深厚的籃球基因，中信特攻也將致力推廣在地四級籃球發展，陳國恩表示，「中信特攻的使命不只打造職業舞台，也希望把我們的籃球DNA注入基層，如同中信集團在國內棒壇長久深耕，五級棒球都投入資源，未來我們心中的籃球版圖也是如此。」

HBL T1聯盟 能仁家商

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