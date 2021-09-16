T1聯盟／楊志豪接掌英熊兵符 盼球員學習陳盈駿態度

T1聯盟台灣啤酒英熊在今天舉行記者會宣告球隊總教練為台啤體系出身的楊志豪，加上日前已經揭曉的總經理哈孝遠，球團制服組陸續到位，對於回娘家接掌台啤英熊兵符，楊志豪也直言他在廣州龍獅青年隊期間看到陳盈駿認真的訓練態度，希望台啤球員也能夠學習。

楊志豪從高中時期就加入台啤籃球隊前身「公賣凱旋青年隊」及「公賣金龍隊」，在2003年效力SBL台啤，之後轉任助理教練，並曾加入金酒、富邦擔任執行教練，近年則是在NBL廣州龍獅青年隊擔任主教練，執教經歷豐富。

對於這次回娘家擔任台啤英熊總教練，楊志豪說：「台啤是我籃球夢開始的地方，看到現在這批年輕的選手，就像看到我以前的影子，期待合作能擦出一些火花，未來能一起達到更高境界。」

楊志豪指出，台啤除了現有的9名球員外，預計還會再增加一名控球後衛，而洋將除了日前已經確定的波蘭國手籃波（Maciej Lampe），另外兩名洋將也已經敲定，將會是三、四號位球員。

談到過去幾年在中國大陸執教，並擔任廣州龍獅青年隊的主教練，楊志豪也相當誇讚在龍獅打球的陳盈駿，不僅認真還擁有相當好的職業態度，讓他希望台啤球員能夠好好學習。