台灣籃壇3聯盟較勁 T1採屬地主義盼開發新球迷

台灣籃壇新賽季共有3個聯盟、17支球隊，將各自出招，力爭吸引球迷目光，T1聯盟今天表示，將推動屬地主義，並開發更多球迷，希望能吸引不同的觀眾族群進場。

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 新賽季將從原本4隊增至6隊，新成立的T1聯盟首季共有6隊，加上原本超級籃球聯賽（SBL）擁有5支球隊，台灣籃壇新賽季一共有17支球隊。

T1聯盟賽務長賈凡推崇P. LEAGUE+（簡稱PLG）推動主客場制、球隊屬地化，做得非常成功，未來T1聯盟同樣也將採行屬地主義，且將開發更多新的球迷。

T1聯盟在6都均擁有球隊，賈凡以台南成功大學為例，至少有2萬名學生，台中台體大、台中科技大學也有2、3萬人，加上台中、桃園地區有很多新住民，他希望未來T1聯盟賽事能吸引不同觀眾族群進場。

2個職籃聯盟未來在雙北市共有4支球隊，競爭激烈，但T1聯盟秘書長張運智並不擔心，他以PLG新竹攻城獅為例，竹北人口約20萬人，實際購票進場球迷中就有20%來自竹北，因此他相信雙北市人口足以養這4支球隊。

張運智透露，T1聯盟與PLG就賽務、行銷等議題都有在接觸中，包括希望2聯盟球隊在台北市的主場場次盡可能不要安排在同一週進行，「台北球迷這週可以看富邦勇士主場，下週可以支持台啤英熊，每週都有比賽可以看」。