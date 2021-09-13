T1／錢薇娟喊3聯盟辦台灣大賽 P聯盟回應給了軟釘子

國內職籃新聯盟T1將在11月27日舉行開幕戰，會長錢薇娟喊出目標，盼國內3個籃球聯盟未來能舉行「台灣大賽」，對此P聯盟回應今年是聯盟的第2年，所以還是會以聯盟本身事務為主，等於是給T1碰了軟釘子。

國內籃球聯盟包括業餘的SBL、去年成立的職籃P聯盟，到如今的T1，共有3個聯盟、17支球隊，錢薇娟認為「台灣大賽」勢在必行，並強調這對台灣籃球、球迷而言都非常有益。

不過，錢薇娟也提到，目前還沒和另外兩聯盟討論過台灣大賽的想法，P聯盟聽聞消息後僅回應：「因為今年是聯盟的第2年，所以PLG還是會以聯盟本身事務為主。」幾乎間接回絕了T1台灣大賽的提議，但也表示「未來對台灣籃球有幫助的事，PLG都不會排斥。」