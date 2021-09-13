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T1聯盟／和全明星取經 錢薇娟：看到不同思維

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
T1會長錢薇娟。記者曾思儒／攝影
T1會長錢薇娟。記者曾思儒／攝影

接下職籃新聯盟會長的女籃傳奇錢薇娟，一邊忙聯盟事務，月底還要率中華女籃隊出征亞洲盃，蠟燭兩頭燒讓她大喊時間不夠用，但樂於接下挑戰，擔任兩季《全明星運動會》領隊的角色也讓她對新聯盟有不同想法。

連兩季擔任藍隊領隊的錢薇娟，因節目知名度再提升，跨足演藝圈的她提到，透過節目看到許多不同思維，「剛開始我是用專業運動領域的事務去給建議，現在倒過來，全明星運動會這些藝人和製作團隊，我所獲得的東西要轉過來，去建議、給我們專業領域的球員和球團一些看法和想法。」

她提到，全明星運動會的單集節目可以有破百萬的觀看次數，整季累積突破千萬，成功模式值得T1取經。

錢薇娟還有感而發說，許多產業因疫情都很辛苦，但她相信「危機就是轉機」，「很難想像那麼奇怪的時間點還有一個聯盟出來，這就是事在人為，很多企業真的很支持籃球。」她笑說要放眼未來，「希望現在先做，一步一步，相信會雨過天晴。」

球員出身的錢薇娟強調，不用自我設限，「我打球時，學姊都說『打球沒希望』，但我們仍在這塊努力，對我來說絕對不能設限，很多時候我們都會限制自己想像力。既然我們都能創造3個聯盟，相信未來能創造更美好的籃球園地。」

錢薇娟

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