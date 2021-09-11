台灣籃球名人堂典章委員會首次開會 為選拔名人堂成員樹立法源依據

由籃壇人士發起今年組成台灣籃球名人堂協會，於今(11日)舉行典章委員會第一次委員會議，會中就「台灣籃球名人堂評選規章」草案條文，進行討論與修改，該規章將做為未來評選「台灣籃球名人堂」成員之法源依據，由

2021-09-11 16:49