台灣籃球名人堂典章委員會首次開會 為選拔名人堂成員樹立法源依據
由籃壇人士發起今年組成台灣籃球名人堂協會，於今(11日)舉行典章委員會第一次委員會議，會中就「台灣籃球名人堂評選規章」草案條文，進行討論與修改，該規章將做為未來評選「台灣籃球名人堂」成員之法源依據，由主任委員張思敏主持，理事長王信良列席，包含資深籃球國手、學界、媒體及律師代表組成的委員會，討論相當熱絡。
台灣籃球名人堂協會以建立台灣籃球歷史並發揚台灣籃球文化為宗旨，推動建立台灣籃球歷史、醞釀台灣籃球文化及倫理，並達永續傳承。其中成立「台灣籃球名人堂」為協會工作之目標。因此，特別組成典章委員會討論「台灣籃球名人堂評選規章」。
台灣籃球名人堂協會典章委員會由前國體大副校長張思敏擔任主任委員，成員包括由資深國手蔡哲美、鍾惠敏；學者代表黃煜、石明宗；媒體代表陳楷；律師代表洪國勛、蘇佑倫以及中華民國籃球協會秘書長李一中所組成。
今日會議就「台灣籃球名人堂」提名委員會、評選委員會進行討論。其中初步研議，將依不同世代及性質分為「球員」、「教練」、「裁判」、「球隊」、「貢獻」五大類做為未來提名資格之方向。
台灣籃球名人堂協會自成立開始，就不斷進行各項準備工作，期許為台灣保留重要的籃球文化資產，9月底將陸續舉行8場專題演講，9月25日首場在高雄市三民家商舉行，此外，網站設置及名人堂評選工作也全面展開，為台灣籃壇全力以赴。
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