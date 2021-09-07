T1聯盟／雲豹扎根桃園盼自建場館 鄭文燦樂觀其成

台灣職籃T1 League桃園雲豹隊未來有意在桃園自建場館，桃園市長鄭文燦今天除了表達樂觀其成外，也推薦場館地點可設在高鐵桃園站青埔特區。

T1聯盟會長錢薇娟上週拜會台南市長黃偉哲與新北市副市長劉和然，今天與新任秘書長張運智前往桃園市政府，拜會市長鄭文燦，而雲豹能源董事長賴勁麟也率領管理團隊與會，爭取桃園市對雲豹的支持。

面對雲豹加入桃園冠名球隊行列，鄭文燦說：「我們桃園真的是得天獨厚，很多球隊都找我們冠名贊助，包括樂天桃猿、桃園領航猿和桃園璞園建築，現在又有雲豹的加入，桃園市當然歡迎。」

「在超級籃球聯賽（SBL）時期，我就不斷強調籃球需要職業化、主場化和在地化。」鄭文燦表示，很高興現在T1聯盟也朝著屬地主義的方向前進，他相信一定會成功。

雲豹隊執行長張建偉也向鄭文燦表達深耕桃園的決心，張建偉表示，未來期盼能夠扎根桃園，在桃園能夠自建1座桃園最棒的籃球館，希望市長能夠多幫忙。

對於雲豹隊提出自建場館的想法，鄭文燦說：「市府當然樂觀其成，也會全力提供必要的協助。」

鄭文燦同時推薦雲豹球團，可將高鐵桃園站青埔特區列入考慮，他表示，「青埔的交通真的非常便捷，搭乘高鐵前往台北、新竹、台中都十分省時、方便，是個不錯的地點，值得雲豹評估」。