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T1聯盟／雲豹扎根桃園盼自建場館 鄭文燦樂觀其成

中央社 / 台北7日電
T1聯盟會長錢薇娟和雲豹能源董事長賴勁麟共同致贈桃園市長鄭文燦紀念球衣。 T1聯提供
T1聯盟會長錢薇娟和雲豹能源董事長賴勁麟共同致贈桃園市長鄭文燦紀念球衣。 T1聯提供

台灣職籃T1 League桃園雲豹隊未來有意在桃園自建場館，桃園市長鄭文燦今天除了表達樂觀其成外，也推薦場館地點可設在高鐵桃園站青埔特區。

T1聯盟會長錢薇娟上週拜會台南市長黃偉哲與新北市副市長劉和然，今天與新任秘書長張運智前往桃園市政府，拜會市長鄭文燦，而雲豹能源董事長賴勁麟也率領管理團隊與會，爭取桃園市對雲豹的支持。

面對雲豹加入桃園冠名球隊行列，鄭文燦說：「我們桃園真的是得天獨厚，很多球隊都找我們冠名贊助，包括樂天桃猿、桃園領航猿和桃園璞園建築，現在又有雲豹的加入，桃園市當然歡迎。」

「在超級籃球聯賽（SBL）時期，我就不斷強調籃球需要職業化、主場化和在地化。」鄭文燦表示，很高興現在T1聯盟也朝著屬地主義的方向前進，他相信一定會成功。

雲豹隊執行長張建偉也向鄭文燦表達深耕桃園的決心，張建偉表示，未來期盼能夠扎根桃園，在桃園能夠自建1座桃園最棒的籃球館，希望市長能夠多幫忙。

對於雲豹隊提出自建場館的想法，鄭文燦說：「市府當然樂觀其成，也會全力提供必要的協助。」

鄭文燦同時推薦雲豹球團，可將高鐵桃園站青埔特區列入考慮，他表示，「青埔的交通真的非常便捷，搭乘高鐵前往台北、新竹、台中都十分省時、方便，是個不錯的地點，值得雲豹評估」。

T1聯盟會長錢薇娟、新任秘書長張運智與雲豹球團共同拜會桃園市長鄭文燦。 T1聯提供
T1聯盟會長錢薇娟、新任秘書長張運智與雲豹球團共同拜會桃園市長鄭文燦。 T1聯提供

T1聯盟 樂天桃猿 領航猿

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