PLG／攻城獅最甜美成員 慕獅女孩迎接新面孔

新竹街口攻城獅「慕獅女孩啦啦隊Muse Girls」第二屆徵選結果出爐，23位進入最終決賽角逐，其中不乏多位專業啦啦隊女孩，包含Uni-girls「瑟七」林沂玟、黃潔柔、前富邦悍將啦啦隊鍾庭宇、廖姍姍等，最終共選出10名新成員，新賽季將聯手4位首屆成員，一同為攻城獅應援。

攻城獅特別邀請Muse Girls團長Endo、YOYO、舒子晨與球團副領隊林孝祖參與評選，經過兩小時的才藝大比拚，攻城獅球團共選入10位新進團員，包括卓立群、林沂玟、林佩璇、侯芳、徐沛容、高曼容、張筠姍、陳芷軒、黃潔柔及葉昕爰；決選還和娛樂串流平台合作，選出最佳人氣榜，最終由侯芳取得最高分。

10位新成員將聯手首屆學姊霖霖、一七、子婷、Tomo組成第二屆Muse Girls慕獅女孩，身為新竹人的林佩璇說：「即將從球迷轉變為啦啦隊的一員，覺得很榮幸，希望我可以把熱情帶給所有獅紫軍們！」

現任Uni-girls成員「瑟七」帶來熱力舞蹈與韓文歌演唱，一秒圈粉獅紫軍，瑟七說：「我過去都是棒球迷，最近會再花時間研究籃球場的加油風氣，下一季的目標是展現跟棒球場不一樣的自己，一定會讓球迷們耳目一新。」