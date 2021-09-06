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PLG／攻城獅最甜美成員 慕獅女孩迎接新面孔
新竹街口攻城獅「慕獅女孩啦啦隊Muse Girls」第二屆徵選結果出爐，23位進入最終決賽角逐，其中不乏多位專業啦啦隊女孩，包含Uni-girls「瑟七」林沂玟、黃潔柔、前富邦悍將啦啦隊鍾庭宇、廖姍姍等，最終共選出10名新成員，新賽季將聯手4位首屆成員，一同為攻城獅應援。
攻城獅特別邀請Muse Girls團長Endo、YOYO、舒子晨與球團副領隊林孝祖參與評選，經過兩小時的才藝大比拚，攻城獅球團共選入10位新進團員，包括卓立群、林沂玟、林佩璇、侯芳、徐沛容、高曼容、張筠姍、陳芷軒、黃潔柔及葉昕爰；決選還和娛樂串流平台合作，選出最佳人氣榜，最終由侯芳取得最高分。
10位新成員將聯手首屆學姊霖霖、一七、子婷、Tomo組成第二屆Muse Girls慕獅女孩，身為新竹人的林佩璇說：「即將從球迷轉變為啦啦隊的一員，覺得很榮幸，希望我可以把熱情帶給所有獅紫軍們！」
現任Uni-girls成員「瑟七」帶來熱力舞蹈與韓文歌演唱，一秒圈粉獅紫軍，瑟七說：「我過去都是棒球迷，最近會再花時間研究籃球場的加油風氣，下一季的目標是展現跟棒球場不一樣的自己，一定會讓球迷們耳目一新。」
本季球團將以「女子團體」為主要目標打造團隊，將規劃更完善的培訓課程與周邊商品，目前培訓課程包含美妝課程、美姿美儀、風格經營與口語表達，期盼透過四大領域課程幫助團員們打造最適合自己且獨一無二的風格，除了在場邊帶給獅紫軍更棒的看球體驗外，也期許女孩們能夠以最高標準要求自己，時時刻刻展現最專業的一面。
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