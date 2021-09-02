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T1聯盟／會長錢薇娟拜會 台南市長黃偉哲贈柚子祝福

中央社 / 台北2日電
錢薇娟(左)拜會台南市長黃偉哲。 T1聯盟提供
錢薇娟(左)拜會台南市長黃偉哲。 T1聯盟提供

台灣職籃T1聯盟會長錢薇娟今天與台南隊領隊李宗翰拜會台南市長黃偉哲，對於台南擁有首支職籃球隊，黃偉哲表達樂觀其成，並相贈下營出產的柚子，希望T1和台南隊都「會贏」。

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）去年成立後，炒熱台灣籃球熱潮，而另一個職籃聯盟T1 League也在今年誕生，並由前籃球國手錢薇娟出任首任會長。

T1聯盟晚間發布新聞稿表示，錢薇娟今天代表聯盟南下台南，和台南隊領隊李宗翰一同拜會台南市長黃偉哲，黃偉哲相當關心聯盟的籌備進度與台南隊的組隊狀況，他應允：「如果聯盟和球隊有任何需要幫助的地方，儘管開口，市府都會努力協助。」

在誕生首支在地職籃球隊後，台南是否能有1個屬於自己的「小巨蛋」體育館，黃偉哲表示：「市府一直都有這樣的規劃，也在尋覓合適的地點。」

對於市長的相挺，錢薇娟表達謝意，她表示，很高興台南也加入T1聯盟大家庭，更謝謝市長對於球隊和聯盟的力挺，「職業籃球想要落實在地化，絕對需要地方政府的支持，才能讓球隊更接地氣，真正獲得在地球迷認同」。

錢薇娟會後也代表聯盟致贈1件印有T1聯盟Logo的球衣，而黃偉哲也回贈台南下營區出產的柚子，黃偉哲表示，下營的台語發音類似「會贏」，送上下營的柚子，「希望T1和台南隊都會贏」。

錢薇娟(左)拜會台南市長黃偉哲。 T1聯盟提供
錢薇娟(左)拜會台南市長黃偉哲。 T1聯盟提供

錢薇娟 T1聯盟 PLG

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