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T1聯盟／8位冠軍班底征戰首賽季 台啤英熊放眼總冠軍

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台啤英熊將帶著8名SBL冠軍班底出征T1聯盟。圖／台啤英熊隊提供
台啤英熊將帶著8名SBL冠軍班底出征T1聯盟。圖／台啤英熊隊提供

台灣啤酒籃球隊今天宣布將以「台灣啤酒英熊職業籃球隊」加入T1聯盟，為台啤籃球隊輝煌歷史，再寫下新的篇章，同時，台啤籃球隊也將於SBL超級籃球聯賽持續耕耘，預計分兩隊征戰兩個聯盟，SBL將由教練周俊三領軍，T1隊伍將由台灣菸酒公司董事長丁彥哲擔任球隊領隊、小六王建惟擔任教練，承諾提供台灣籃球人才更多發揮的舞台。

自1968年創立公賣金龍隊，並於1999年正式更名為台灣啤酒籃球隊，歷經超過50年悠久歷史，於超級籃球聯賽SBL累積拿下六個總冠軍，並於2021年宣布加入職業聯盟T1。

台灣啤酒籃球隊以「台灣啤酒英熊隊」，簡稱「台啤英熊隊」作為全新中文隊名，英文隊名取名Taiwan Beer Herobears，取自英雄及英熊諧音，將Hero英雄與Bears熊結合，象徵台啤熊的蛻變進化，打造全新「台啤宇宙」。除此之外，LOGO設計分為傳承經典、邁向未來兩大重點，包含沿用台啤經典綠色、球隊吉祥物台灣黑熊等，並將六冠、稱霸元素加入細節設計，象徵球隊持續向台灣籃壇霸主衛冕之路邁進。

台啤英熊隊將SBL冠軍班底移師至T1聯盟，包含台啤一哥蔣淯安、中華隊戰將黃聰翰、李啟瑋以及本土強力前鋒范士恩、黃鎮、周伯勳、朱億宗、王皓吉等八位球員，並補強後場老戰將周資華。

台啤英熊隊在本土戰力充足情況下，將善用T1聯盟特殊亞洲外援、洋將制度，針對內線作為後續補強重點，誓言摘下職業聯盟元年第一冠。台灣啤酒英熊隊領隊丁彥哲說：「終於有機會看見台灣啤酒籃球隊球員在職業聯盟上大放異彩，相信今年的台啤英熊隊絕對能驚艷老台啤球迷、更能吸引年輕球迷們的目光，台灣菸酒公司也會繼續扶持球隊發展，支持台灣籃球！」

台啤 SBL T1聯盟

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