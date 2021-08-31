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T1聯盟／一個圓夢機會 世大運國手謝育政加盟桃園雲豹

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
桃園雲豹簽下前世大運國手謝育政。圖／桃園雲豹提供
桃園雲豹簽下前世大運國手謝育政。圖／桃園雲豹提供

T1聯盟桃園雲豹職業籃球隊今天宣布，前世大運國手謝育政正式加盟，將成為桃園雲豹捍衛禁區的頭號大將，謝育政也表示要以協助球隊進入季後賽作為首要目標。

謝育政對於接下來要到雲豹職業隊扛下禁區重任說：「這一兩年台灣的環境出現更多機會，所以也想挑戰自己，給自己一個機會去完成夢想。」

謝育政曾作為世大運國手，兩度在瓊斯盃披中華白戰袍亮相，面對教練加強防守的要求和需要對位洋將的部分，他笑著表示，「對位過很多身材高大的洋將，吃苦耐勞已是家常便飯」，要求自己進入職業聯盟後要再提升體能和身體素質。」

大學畢業之後，謝育政報名第17季SBL選秀但落選，成為自由球員的身分。也曾短暫的去大陸尋找機會，退伍後經引薦至大誠高中當籃球教練，站在不同的位置繼續用熱愛籃球的心，來拓展未來。生涯一路從籃球名校強恕到醒吾，提及對自己籃球生涯的貴人，他由衷感謝：「在醒吾科大時期的黃志才、王金城教練對自己影響很多」。

因兩位教練的提攜，得以投入亞青和世大運，累積豐富的國際交流賽事經驗，能以球員身份出戰職業，謝育政表示，「很感謝桃園雲豹球團及教練團對我的肯定，讓我再一次站上籃球場。」

瓊斯盃 T1聯盟 選秀

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