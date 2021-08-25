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PLG／璞園五將加盟領航猿 陳信安：盼帶來橘色效應 

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
盧峻翔新人賽季就在SBL璞園打出大將之風，新賽季轉戰PLG後的表現指日可待。圖／桃園領航猿提供
盧峻翔新人賽季就在SBL璞園打出大將之風，新賽季轉戰PLG後的表現指日可待。圖／桃園領航猿提供

PLG桃園領航猿官方於今天宣佈補強消息，上賽季效力SBL桃園璞園的施顏宗、溫立煌、吳家駿、盧峻翔及李家慷等5位球員皆已完成入隊程序、正式加盟，領航猿球隊陣容更為完整，正式宣告新賽季將持續刮起橘海旋風。

璞園在上賽季決定兵分兩路征戰PLG與SBL，其中施顏宗、溫立煌、吳家駿三名中生代球員就留在SBL陣中帶領年輕小老弟，儘管上半季一度陷入連敗低潮，但下半季在戰力整合逐漸到位後表現也開始反彈，其中新生代的李家慷、盧峻翔也把握住機會展現大將之風。

在「分流」了一個賽季後，領航猿今天也宣布這5名璞園球員已完成入隊程序，加上日前已經公告加盟的洋將喬丹（Jordan Tolbert），將璞園上季主力陣容幾乎完全移植到領航猿陣中，讓上賽季就打進季後賽的領航猿本土戰力頓時提升不少。

桃園領航猿球隊總經理陳信安表示，在SBL的賽事中，施顏宗、溫立煌、吳家駿、盧峻翔及李家慷的表現令人驚艷，充分發揮各自的能力，並融合團隊精神，在下半季繳出亮眼的成績單，非常期待五位球員未來在PLG新賽季，為桃園領航猿帶來嶄新的「橘色效應」。

領航猿 璞園 SBL

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