亞洲盃／台灣男籃抵關島參加資格賽 官方接機打氣
參加2021年亞洲盃男籃資格賽第2輪賽事的台灣男籃選手今天抵達關島。中華民國駐關島辦事處處長陳盈連、關島觀光局及關島籃球協會代表均到機場迎接，拉出加油海報。
駐關島辦事處指出，台灣男籃選手搭乘華航專機在關島時間下午2時（台灣時間中午12時）抵達，包括陳盈連、關島觀光局全球行銷部門負責人葛瑞羅（NadineLeon Guerrero）、關島籃球協會秘書長克魯茲（Frank Cruz）、以及關島中華總會等僑界代表均到機場接機，為台灣男籃選手加油。
台灣男籃選手由總教練帕克（Charlie Parker）執掌兵符，由陳盈駿、胡瓏貿領銜出征，26日至28日將在關島進行2場比賽，獲勝隊伍將可取得亞洲盃參賽門票。
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