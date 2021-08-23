快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋出26萬多劑疫苗 5千多劑效期只到9月11日

亞洲盃／台灣男籃抵關島參加資格賽 官方接機打氣

中央社 / 雅加達23日專電
台灣男籃選手在關島時間23日下午2時抵達關島，參加2021年亞洲盃男籃資格賽第2輪賽事，26日至28日將在關島進行2場比賽。（駐關島辦事處提供） 中央社
台灣男籃選手在關島時間23日下午2時抵達關島，參加2021年亞洲盃男籃資格賽第2輪賽事，26日至28日將在關島進行2場比賽。（駐關島辦事處提供） 中央社

參加2021年亞洲盃男籃資格賽第2輪賽事的台灣男籃選手今天抵達關島。中華民國駐關島辦事處處長陳盈連、關島觀光局及關島籃球協會代表均到機場迎接，拉出加油海報。

駐關島辦事處指出，台灣男籃選手搭乘華航專機在關島時間下午2時（台灣時間中午12時）抵達，包括陳盈連、關島觀光局全球行銷部門負責人葛瑞羅（NadineLeon Guerrero）、關島籃球協會秘書長克魯茲（Frank Cruz）、以及關島中華總會等僑界代表均到機場接機，為台灣男籃選手加油。

台灣男籃選手由總教練帕克（Charlie Parker）執掌兵符，由陳盈駿胡瓏貿領銜出征，26日至28日將在關島進行2場比賽，獲勝隊伍將可取得亞洲盃參賽門票。

陳盈駿 胡瓏貿 帕克

延伸閱讀

亞洲盃／中華男籃明啟程關島 郭婞淳攜金牌現身打氣

美男籃奧運奪金獎金多少？ 僅NBA球星年薪「零頭」

籃球／胡瓏貿返台打球 落腳T1聯盟高雄海神

籃球／目標巴黎奧運奪牌 加拿大男籃宣佈續約諾斯

相關新聞

T1／攜手漢來大飯店 海神打造五星級球員宿舍

高雄海神職業籃球隊持續致力於整合集團能量，挹注資源作為球隊最佳後盾，今天宣布與漢來大飯店強強聯手，以五星級規格規劃球隊專...

亞洲盃／台灣男籃抵關島參加資格賽 官方接機打氣

參加2021年亞洲盃男籃資格賽第2輪賽事的台灣男籃選手今天抵達關島。中華民國駐關島辦事處處長陳盈連、關島觀光局及關島籃球...

PLG／藍少甫加盟鋼鐵人 合體王柏智重組冠軍禁區

PLG新隊伍高雄鋼鐵人球團今天宣布，與選秀首輪第8順位的藍少甫完成簽約，歡迎來自屏東的新人重返南台灣。

PLG／新人王高國豪吸粉 攻城獅季票開賣

新竹街口攻城獅球團上周開放會員購買季票，單日售出張數就突破上季季票總票數，可見深耕新竹有成；球團宣布，所有季票今天中午1...

亞洲盃／中華男籃明啟程關島 郭婞淳攜金牌現身打氣

亞洲盃資格賽第二輪賽將在26日開打，中華男籃隊也將在明天以專機直航方式前往關島進行最後備戰，今年中華隊在旅外球員陳盈駿、...

籃球／亞洲盃女籃9月27日開打 中華隊今開訓備戰

2021亞洲盃女籃賽將於9月27日起在約旦舉行，中華女籃在總教練錢薇娟領軍下今天在中華電信體育館開訓，而這次16人培訓名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。