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籃球／亞洲盃女籃9月27日開打 中華隊今開訓備戰

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
2021亞洲盃女籃賽將於9月27日起在約旦舉行，中華女籃在總教練錢薇娟領軍下今天在中華電信體育館開訓 聯合報系資料照
2021亞洲盃女籃賽將於9月27日起在約旦舉行，中華女籃在總教練錢薇娟領軍下今天在中華電信體育館開訓 聯合報系資料照

2021亞洲盃女籃賽將於9月27日起在約旦舉行，中華女籃在總教練錢薇娟領軍下今天在中華電信體育館開訓，而這次16人培訓名單中包括了旅外球員林仙芳以及來自國內WSBL四隊和UBA大專球員，為賽事進行最後備戰。

今年中華隊16名培訓球員名單，包括了林仙芳（旅外）、林育庭（國泰）、陳薇安（國泰）、鄭伊秀（國泰）、韓雅恩（國泰）、戴宜庭（國泰）、彭曉彤（台元）、林文佑（台元）、朱育勤（台元）、林蝶（台元）、史靜茹（台元）、王游乙文（電信）、林玉書（電信）、劉希曄（台電）、廖瑋晴（北市大）、侯子映（北市大）。

至於教練團則是包括了總教練錢薇娟、初詠萱、許澤鑫、孫韻荃，體能教練陳一帆、防護員陳柔靜，賽事將於9月27日至10月3日在約旦安曼舉行，第一級共有8隊參賽。

上屆亞洲盃在印度舉行共有8隊參賽，我國在小組賽與日本、南韓、印度分在同組，最終在分組賽排名第3名落入附加賽後又不敵強敵澳洲，以第6名成績作收。

錢薇娟 中華隊 林蝶

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