快訊

金曲32／《刻在我心底的名字》奪年度金曲 名單持續更新

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／解釋成力煥轉隊始末 高景炎宣布攻城獅將「薪資透明」

聯合新聞網 / 綜合報導
新竹街口攻城獅總經理高景炎宣布未來球隊將採「薪資透明化」。 圖／PLG提供(資料照)
新竹街口攻城獅總經理高景炎宣布未來球隊將採「薪資透明化」。 圖／PLG提供(資料照)

新竹街口攻城獅總經理高景炎昨（19日）於Youtube頻道宣布重大消息，除了提到前成員成力煥的轉隊始末，更進一步透露未來欲做出的重大突破，將要啟用「球員薪資透明化」。

高景炎於「肯尼NOW星球」個人節目中透露，他希望從攻城獅開始盡一份心力，打算公布陣中所有球員的薪資內容以及合約年份，意即球員薪資年份透明化，希望藉此讓台灣籃球更進一步。

該影片提到，藉著薪資透明化，可以讓球員獲得更明確的對等公開待遇，未來不管是薪資的談判或與球團方的互動，都得以獲得更公開透明的想法，如此也可以避免有關合約的爭議發生。

高景炎最後表示，薪資某種程度算是球員間的隱私，他們也正努力與每一位選手溝通，最快會在下個月（9月）公布所有選手合約及長度，也期望這樣的改變，有助於讓薪資透明化成為未來台灣籃球所有球隊的共同點。

薪資 新竹

相關新聞

PLG／解釋成力煥轉隊始末 高景炎宣布攻城獅將「薪資透明化」

新竹街口攻城獅總經理高景炎昨（19日）於Youtube頻道宣布重大消息，除了提到前成員成力煥的轉隊始末，更進一步透露未來欲做出的重大突破，將要啟用「球員薪資透明化」。 高景炎於「肯尼NOW星球」

T1聯盟／返鄉掌桃園雲豹兵符 王志群：打造快狠準球風

T1聯盟桃園雲豹職業籃球隊於今天宣布，台師大教練王志群為隊史首任總教練，出身桃園復興鄉的王志群，是土生土長的桃園子弟兵，...

籃球／亞洲盃女籃9月27日開打 中華隊今開訓備戰

2021亞洲盃女籃賽將於9月27日起在約旦舉行，中華女籃在總教練錢薇娟領軍下今天在中華電信體育館開訓，而這次16人培訓名...

PLG／避免爭議再發生 聯盟未來統一公告自由球員名單 

PLG在首賽季引發各界熱烈關注後，第一個休賽季間的球員異動也是話題不斷，甚至有球隊直言將朝著公開薪資的方向前進，而為了避...

PLG／新北國王簽下選秀探花 洪楷傑鎖定年度新人王

PLG新北國王隊今天宣佈與隊史首名新秀，本次新人選秀會首輪第三順位選入的政大後衛洪楷傑完成簽約，從國中就以職業球員為目標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。