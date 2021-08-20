PLG／解釋成力煥轉隊始末 高景炎宣布攻城獅將「薪資透明」

新竹街口攻城獅總經理高景炎昨（19日）於Youtube頻道宣布重大消息，除了提到前成員成力煥的轉隊始末，更進一步透露未來欲做出的重大突破，將要啟用「球員薪資透明化」。

高景炎於「肯尼NOW星球」個人節目中透露，他希望從攻城獅開始盡一份心力，打算公布陣中所有球員的薪資內容以及合約年份，意即球員薪資年份透明化，希望藉此讓台灣籃球更進一步。

該影片提到，藉著薪資透明化，可以讓球員獲得更明確的對等公開待遇，未來不管是薪資的談判或與球團方的互動，都得以獲得更公開透明的想法，如此也可以避免有關合約的爭議發生。

高景炎最後表示，薪資某種程度算是球員間的隱私，他們也正努力與每一位選手溝通，最快會在下個月（9月）公布所有選手合約及長度，也期望這樣的改變，有助於讓薪資透明化成為未來台灣籃球所有球隊的共同點。