PLG／屏中五虎鄭德維返南台灣 簽約鋼鐵人拚轉型

PLG高雄鋼鐵人球團今天宣布，與選秀第三輪第三順位選入的前鋒鄭德維完成簽約，過去曾以屏中五虎名號勇闖HBL冠軍賽的鄭德維，將重返南台灣，要在「雄親」面前大展身手。

鄭德維高中畢業後就北上打球，如今將結束「北漂」回到南部發展，他表示這一路走來很幸運地受到許多貴人的幫助，也很謝謝家人和朋友一直以來的支持與陪伴，總是願意花時間傾聽並給予最大的鼓勵，他會將這些力量轉化爲場上的表現，回饋給所有支持他的人。

畢業於世新大學研究所的鄭德維，學生時期便擁有「魔獸」的稱號，這幾年努力從禁區球員轉型往三號位發展，三分投射以及外線切入的能力均大幅成長，未來展開職業賽季後，即將迎來高強度對抗，鄭德維說：「目前自己首要任務，就是把三分外線以及面框進攻能力再提升，在各隊都擁有眾多洋將的情況下，做好防守與把握外線機會是最重要的課題。」

回到熟悉的南台灣，不僅距離家鄉更近了，南部熱情球迷更是讓鄭德維感到興奮，他說：「很開心終於有機會能在雄親面前打球，接下來我們會認真備戰，做好最充足準備，打出一場又一場的精彩比賽給大家看，希望雄親們不要客氣，進場用力幫我們吶喊。」