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PLG／林均濠加盟高雄鋼鐵人 盼扛3號位

中央社 / 台北16日電
林均濠加盟。 高雄鋼鐵人隊提供
林均濠加盟。 高雄鋼鐵人隊提供

台灣藝術大學前鋒林均濠今天確定加盟P.LEAGUE+高雄鋼鐵人後，未來在球隊定位預計將有所調整。林均濠表示，以他的身高打4號位太矮，期待可以打到3號位。

台灣職業籃球聯盟P.LEAGUE+（簡稱PLG）高雄鋼鐵人積極透過選秀會補強戰力，一口氣選中7名新秀，日前已簽下選秀榜眼陳又瑋，今天宣布再與首輪第5順位指名的林均濠完成簽約，林均濠將動身前往高雄。

林均濠來自泰山高中，畢業於台藝大，大專籃球聯賽（UBA）生涯最後一季繳出亮眼成績單，其中三分外線能力進步顯著，命中率來到3成7。林均濠表示：「方法沒有別的，就是全神貫注地練習，讓肌肉記憶出手動作。」

林均濠身高193公分，談到未來可能會被鋼鐵人球團設定成為3號（小前鋒）球員，他說：「很期待可以打到3號，以我的身高打4號（大前鋒）太矮了，希望以後可以多往外面打，在這個位置上能有更多進步。」

林均濠即將踏上職籃舞台，生涯將首度「南漂」，他也相當期待南部的新生活以及好天氣，希望球迷可以為他加油。

談到對高雄的印象，林均濠表示，以前高中籃球聯賽（HBL）到高雄中學打比賽，很明顯感受到主場優勢，也幾乎都會爆滿，「有一次對到南部學校，我要站上罰球線的時候，飽受噓聲，但我知道南部球迷就是非常支持他們自己的隊伍」。

選秀 陳又瑋

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