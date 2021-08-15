籃球／澳洲長人拜恩斯頸傷嚴重 NBA生涯恐報銷
澳洲長人拜恩斯（Aron Baynes）7月底出征東京奧運時在浴室滑倒導致頸部傷勢加劇，隨後更被暴龍釋出。根據外媒報導，他的NBA生涯很有可能就此告終。
近年在NBA打出身價的澳洲中鋒拜恩斯（Aron Baynes），已成為澳洲男籃代表隊常客，他也隨隊參加本屆東奧，不過在對戰義大利的比賽中，他因頸部不適退場，後來又在浴室滑倒加劇傷勢，僅打了2場比賽就退出東奧。
澳洲最終在東奧奪得銅牌，但拜恩斯連頒獎儀式都無法出席，顯見頸部傷勢相當嚴重。據先前《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）消息指出，拜恩斯的傷勢比想像中嚴重，可能讓他錯過整個2021-22賽季。
現年已35歲的拜恩斯2012年在馬刺迎來NBA初登板，初期他多是擔任禁區防守肉柱，後來增強外線投射能力，2019-20球季在太陽打出巔峰，繳出場均11.5分、5.6籃板，附帶35.1％的三分球命中率。去年他轉戰暴龍，簽下2年1430萬美元的合約，第2年為球隊選擇權，但最終暴龍決定將他釋出，如今年齡較大加上嚴重傷勢，拜恩斯很可能就此退出NBA舞台。
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