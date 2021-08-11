T1聯盟／加盟中信特攻 魏嘉豪：不是最耀眼但很幸運 

T1聯盟新北中信特攻籃球隊今天宣布，簽下新人選秀會第二輪指名的輔仁大學後衛魏嘉豪成為首名穿上特攻戰袍的新秀，魏嘉豪向外界信心喊話，要把屬於學生球員的拚勁帶到T1職業舞台，讓所有球迷感受到我對籃球的熱愛。

魏嘉豪的籃球生涯，從名校明仁國中、南山高中一路打到輔大籃球隊，或許過程中和同期球星陳又瑋、張鎮衙等人相比，並沒有大放光芒占據版面，但他擁有備受肯定的組織控場能力，以及關鍵時刻出手的強心臟，這股「沉穩」是每支球隊都不可或缺的安定力量，對於將展開職業生涯，他說：「我一直以來都不是同屆球員裡頭最耀眼的人，因此能獲得挑戰職業的機會，我覺得自己很幸運。」

中信特攻總經理張樹人在T1新人測試賽，也觀察到魏嘉豪另一項難能可貴的特質，「當其他新秀都在努力表現自己的時候，嘉豪卻是用溝通、用助攻，幫助所屬球隊打出亮眼表現，這對於一個年紀20出頭的球員來說實在難得。」

過去曾在UBA賽後因撿拾球隊水瓶空罐的舉動，魏嘉豪受到廣大網友關注好評，並獲封「暖男」稱號，談起這段場外花絮，魏嘉豪靦腆笑稱，「其實很多球員都會這樣做，我只是剛好被注意到，媒體報導我覺得有點太誇張了，不過因此累積不少球迷，也滿開心的啦。」

魏嘉豪堅持做自己認為對的事情，不管有沒有鎂光燈關注他都全力以赴，而這名新生代備受矚目的控球後衛，從學生賽場轉換到職業舞台也保持初衷，「打籃球就是我很喜歡的事情，到哪裡我都會捍衛我的夢想，跟電影『捍衛任務』主角維克（John Wick）一樣，會用盡全力守護自己認同的事物。」