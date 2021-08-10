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PLG／楊敬敏約滿離隊 夢想家：盼他再創高峰  

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
楊敬敏結束與夢想家合作關係，投入自由市場。圖／台新夢想家提供
楊敬敏結束與夢想家合作關係，投入自由市場。圖／台新夢想家提供

PLG台新夢想家球團今天宣佈球隊黃金世代球星楊敬敏合約期滿，正式離隊成為自由球員，對於楊敬敏過去兩季對於球隊的貢獻，夢想家球團也給予祝福，並期盼他能繼續在球場創下高峰。

楊敬敏於2019年結束CBA的7年旅外生涯返台，並加盟台新夢想家拚戰東南亞職業籃球聯賽（ABL），上季轉戰PLG例行賽出戰19場，繳出13.4分、5籃板、3助攻的表現，不但於開幕戰中砍下30分、創下聯盟第一分的紀錄，更屢次扮演球隊致勝的重要功臣，成功帶領球隊挺進總冠軍賽。

PLG元年總冠軍賽首戰對決台北富邦勇士時，楊敬敏攻下23分、10籃板、10助攻，成為聯盟史上本土第一位、總冠軍史上第一位達成大三元成績的本土球員，最終也幫助球隊拿下關鍵勝利。

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，非常感謝楊敬敏於這兩季對夢想家的付出，他除了具有精湛的球技之外，也擁有自律的態度及強大的意志力，在場上場下皆是位優秀的領導者，不僅協助年輕小將成長，對於夢想家及台灣籃球的貢獻更是功不可沒。

韓駿鎧說：「雖然未來無法與敏哥繼續攜手奮戰，但很開心夢想家能與敏哥一起締造許多值得留念的歷史紀錄，球團全體隊職員衷心祝福敏哥未來的發展一切順利， 也期待能看到他持續於球場上再創高峰。」

台新夢想家 楊敬敏 PLG

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