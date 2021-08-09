籃球／T1聯盟首屆選秀會 中信特攻選中謝亞軒阿巴西

台灣職籃T1聯盟今天舉行首屆選秀會，首輪握有2次選秀權的新北中信特攻選中世新大學阿巴西、健行科大謝亞軒，而羅振峰、尤楚翔、藍少甫各獲桃園雲豹、台中太陽與台南隊青睞。

台灣職籃聯盟T1 League元年除了新北中信特攻、台灣啤酒、台中太陽與高雄海神4隊，近期再加入台南隊以及桃園雲豹隊，中信特攻日前以新台幣150萬元交換高雄海神2021年T1聯盟選秀會第一輪指名權，在首輪首屆選秀會首輪握有2次選秀權。

今天T1聯盟選秀會首輪，6支球隊僅台啤放棄指名，中信特攻挑走來自世新大學「新台灣人」阿巴西、健行科大謝亞軒，桃園雲豹選中高師大羅振峰，而台中太陽、台南隊同時挑中世新大學尤楚翔，而尤楚翔最終選擇台中太陽，台南隊另指名國立體大藍少甫。

今年才成立的T1聯盟，由於沒有戰績排序，首屆選秀會仿效日本職棒的指名制，每輪選秀由各球團同時提交1名指定人選，若球員在該輪選秀只有1個球團指名，則該球團獲得與球員的合約交涉權。

若有兩個以上球團同時指定同一人選，則由球員選擇與其一球團進行交涉，而未獲球員指名的球隊可再次指名新的人選或選擇放棄。