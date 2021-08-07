T1／前澳洲國家隊教練 接掌高雄海神隊兵符

台灣職籃新聯盟T1 League高雄海神隊今天宣布，將由三度率領澳洲男、女籃出征奧運殿堂的前澳洲國家隊教練喬伊斯接任總教練，盼借重其豐富帶隊資歷，帶領海神隊邁向總冠軍。

高雄海神日前簽下旅外好手胡瓏貿，為T1聯盟元年做準備，今天也揭露首任總教練人選，由前澳洲國家隊教練布蘭登．喬伊斯（Brendan Joyce）出任。

球團表示，喬伊斯NBL球員生涯以防守和帶球突破能力著稱，曾居聯盟史上助攻王、並兩度入選明星賽，退役後改執教鞭，曾是前NBL（澳洲國家籃球聯賽）臥龍崗老鷹隊（Wollongong Hawks）冠軍教頭。

喬伊斯帶兵風格鮮明，NBL執教累計超過400場，9次闖進總冠軍賽，兩度榮膺NBL年度最佳教練。

除了NBL，喬伊斯2001年至2009年曾任澳洲男籃國家隊（Boomers）助理教練，征戰2004年雅典奧運、2008年北京奧運及2006年世錦賽，2013年接掌澳洲女籃國家隊（Opals）帥印，在2014年世錦賽摘下季軍，2016年里約奧運則闖進8強。

喬伊斯執教經驗豐富，國際賽征戰多年，這次接下海神隊的兵符，也令他相當興奮。

喬伊斯執教首重球員拚勁與團隊合作，球團表示，將借重喬伊斯豐富帶隊資歷以及訓練系統，整合球隊戰力、建立戰術系統，並為海神隊打造球隊文化，一步步邁向總冠軍。

「長年的執教經驗告訴我，邁向成功需要過程的累積，打好根基。」喬伊斯表示，希望球員每場比賽拚盡全力，懂得場上應變、執行戰術，最重要的是團結合作，若能做到以上3點，相信高雄海神隊會是非常成功的球隊。