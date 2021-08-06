SBL／九太科技迎新送舊 李漢昇、曾柏喻狀元傳承

第19季SBL選秀會日前落幕，高雄九太科技隊以狀元籤選中「前南湖戰神」曾柏喻，在選秀中共補強7位新秀，而今天九太也邀請因策略合作中轉戰T1聯盟海神隊的球員與新加入的新秀舉行「迎新送舊感恩餐會」，表達在SBL下一季征戰的雄心。

九太今年在SBL選秀會中選中前南湖、明道戰神曾柏喻、政治大學王詠誠、健行科大孫永成、台科大謝宗憲、前PLG新竹攻城獅蔡建宇、旅美林秉豪、輔大劉靖等7人，加上前台銀後衛呂宗霖，新球季陣容大力補強。

在迎新送舊餐會中，每個人均戴著口罩，使用隔板用餐，以符合防疫規定。九太科技董事長沈會承說：「九太隊歷經兩個職業聯盟的成立，依然在SBL屹立不搖，未來與海神積極合作，球團對於球員的照顧不餘遺力，希望老將傳承經驗給新秀，未來九太也會持續關心海神球員。」

新秀狀元曾柏喻半年內減重14公斤，展現東山再起決心，他感謝九太球團給予狀元籤肯定，感謝董事長沈會承的慧眼及照顧，今年目標是希望幫助球隊取得冠軍。

上屆選秀狀元李漢昇特別坐在新九太球員桌，傳承許多在SBL、NBL打球經驗，以及如何在高強度比賽中對抗的「生存法則」。李漢昇也特別和曾柏喻交流，兩屆狀元都盼望九太這季能有好表現。