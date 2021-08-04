T1／新北中信特攻150萬 換高雄海神首輪選秀權
台灣職業籃球新聯盟T1 League今天宣布，新北中信特攻以新台幣150萬元交換高雄海神2021年T1聯盟選秀會第一輪指名權，中信特攻首輪將握有2次選秀權。
T1 League選秀會這次共有102人報名，經審查後共58名球員符合資格，聯盟已於8月2日舉辦測試賽，包括「新台灣人」阿巴西、尤楚翔、楊承翰、魏嘉豪等好手都現身參加，選秀會將於至8月9日登場。
由於T1聯盟今年初次成立，考量無法以前一年度比賽名次決定選秀順位，首季選秀將效仿日本職棒採取指名制與交涉權。
距離選秀會僅剩5天，新北中信特攻與高雄海神針對選秀權交易進行協商，並達成協議，經聯盟審核通過，T1聯盟表示，由新北中信特攻以150萬元交換高雄海神2021年T1聯盟選秀會第一輪指名權，中信特攻在這次選秀會首輪擁有2個指名權。
中信特攻積極招兵買馬，總經理張樹人指出，「球隊成軍第1年，首要目標是打造出極具潛力與發展性的陣容，攤開今年參加T1選秀的球員名單，有許多新秀都充滿未來性，令人相當期待，我們希望能藉由這次選秀大幅補進年輕戰力、充實球隊深度。」
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