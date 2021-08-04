SBL／曾柏喻成選秀狀元 共選13輪、24人皆創紀錄

第19季SBL選秀會在今天登場，手握狀元籤的九太科技隊選入前南湖、明道戰神曾柏喻成為今年選秀狀元，在僅有台啤隊放棄選秀機會的情況下，最終4支球隊共選擇13輪、24人創下選秀會新紀錄，其中又以璞園隊選入11人最多。

今年選秀順位原為璞園、九太、台銀、裕隆、台啤，不過依據SBL球團委員會110年度第3次會議記錄，因璞園上季報名落選新秀，經協商後決議放棄本屆首輪選秀資格，由九太獲得狀元籤，而首輪第二順位九太用狀元籤選入前明道大學後衛曾柏喻。

對於成為SBL選秀狀元，曾柏喻說：「感謝九太沈董和教練肯定，感謝一路上栽培我的教練。新賽季不管個人獎項，就是以球團給我的目標去執行，希望為九太拿下一個冠軍。」

至於首輪第三順位台銀則是挑入高師大後衛王偉丞，他日前才在PLG選秀會被台新夢想家隊選入但放棄加盟，談到被台銀選入，他說：「想跟謝宗融學長搭配，去年看到他有很多灌籃，進步幅度很大，很期待與他搭配。」首輪第四順位裕隆選擇台科大前鋒嚴聞佐，首輪第五順位台啤放棄。

第二輪第一順位璞園選擇台體大前鋒李謨汎，第二輪第二順位九太選入政治大學王詠誠，第二輪第三順位台銀選擇高師大前鋒曹立中，第二輪第四順位裕隆選擇屏東大學前鋒游家昇。

第三輪第一順位璞園選擇首府大學前鋒朱恩麟，第三輪第二順位九太選擇健行科大孫永成，第三輪第三順位台銀選擇放棄，第三輪第四順位裕隆選擇國體大後衛蘇志誠。

第四輪第一順位璞園選進北市大射手林俊恩，第四輪第二順位九太選入台科大前鋒謝宗憲，第四輪第四順位裕隆選入北市大前鋒邱忠博。第五輪第一順位璞園選入高師大前鋒邱家佑，第五輪第二順位九太選擇上季效力PLG新竹攻城獅的前鋒蔡建宇，第五輪第四順位裕隆選擇放棄。

第六輪第一順位璞園選擇輔大後衛趙得恩，第六輪第二順位九太選擇後衛林秉豪，第七輪第一順位璞園選擇中州前鋒陳政軒，第七輪第二順位九太選擇輔大前鋒劉靖，第八輪第一順位璞園選擇台科大後衛吳念哲，第八輪第二順位九太選擇放棄，第九輪第一順位璞園選入健行科大林梓峰，第十輪第一順位璞園選擇交通大學前鋒周宸緯，第十一輪璞園選擇國體前鋒陶俊，第十二輪璞園選擇國體大後衛陳奕綸，第十三輪璞園放棄，結束今年選秀會。

今年選秀會最終24人獲選、選擇12輪皆創下SBL選秀會的新紀錄，在SBL第一屆選秀會（第五季）時共22人獲選，選擇7輪。