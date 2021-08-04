籃球／傳NCAA將展開一系列變革 讓男女籃更加平等

一份報告指出，全美大學體育聯盟（NCAA）未能兌現在籃球上性別平等的承諾，因此將有一系列的改革。

這份由法律事務所Kaplan Hecker & Fink LLP提出的報告，是全美大學體育聯盟（National CollegiateAthletic Association , NCAA）委由他們做的。在那之前，俄勒岡大學（University of Oregon）的普林斯（Sedona Prince）3月曾在社群媒體上發布一段影片，呈現出NCAA一級籃球賽事男、女球員重訓室的差異。

那段影片和之後幾段其他影片，促使NCAA出面道歉。但那份報告指，問題比單單在環境上的差異還要嚴重。

這間律師事務所表示：「NCAA的組織結構和文化，將男子籃球視為優先，這加劇了性別不平的情況。」

NCAA並未立即應要求做出回應。

目前NCAA絕大部分的收入來自男籃，但這主要是因為他們簽下了轉播合約，因此讓他們大力的宣傳男籃。報告稱，女籃越來越受歡迎，卻因為過時的合約而被嚴重低估。

報告指出，各大學在男籃方面投入足夠經費，讓他們能盡可能在比賽中持續挺進，但在女籃方面卻不見這樣的情況。

報告說道：「這向學生運動員、委員會及校方傳達了明確且響亮的訊息，那就是什麼運動是重要的，什麼運動則不然。」

報告指稱，為了取得平衡，NCAA需改變其領導階層的結構，以把性別平等視為優先事項，並立即在男、女籃一級賽事的冠軍賽做到性別平等。

報告還提出許多其他建議，其中包括NCAA應該在同一城市舉辦男、女籃一級賽事，並用「3月瘋」（MarchMadness）這個已廣為人知的說法，同時為男、女籃宣傳。

報告說：「儘管上述結論的系統性問題很重要，但我們認為，NCAA可以且應該採取具體作為，從性別角度出發，使學生運動員享有更為平等的感受。