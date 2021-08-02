PLG／吳永盛重返夢想家 瞄準個人獎項拚總冠軍

P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家今天宣布，網羅旅外好手吳永盛助陣，再度回到夢想家。吳永盛表示，將繼續努力，除了希望能有機會挑戰個人獎項外，並喊話要幫助球隊拿下總冠軍。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）去年成立後，炒熱台灣籃球熱潮，而新職籃聯盟T1 League也在今年成立，掀起搶人大戰，其中旅外好手胡瓏貿昨天確定落腳T1聯盟高雄海神隊，夢想家則在今天發布吳永盛加盟的消息。

球團表示，現年24歲的吳永盛自金華國中畢業後即旅外，是台灣第一位拿到美國大學男籃第一級（NCAAD1）籃球獎學金的本土球員，2019年從NCAA一級學校沙加緬度州立大學畢業返台後，季中加盟台新夢想家（原為寶島夢想家），拚戰東南亞職業籃球聯賽（ABL），球季結束後，投入中國男子籃球職業聯賽（CBA）選秀。

吳永盛2019年CBA選秀會首輪第8順位被上海久事大鯊魚選進，2020-21球季轉戰新疆廣匯飛虎，擁有2年的CBA實戰經驗，除了具備出色的防守技巧外，更具優異的對抗性，是兼具速度與進攻視野的雙能衛。

對於將加盟夢想家、並在家鄉出賽，吳永盛直呼，加入夢想家有種回家的感覺，「未來一定會持續付出百分百的努力，目標除了希望有機會挑戰個人獎項之外，最重要的是要幫助球隊拿下總冠軍」。

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，吳永盛除了擁有成熟的球商及強悍的防守外，態度也十分積極，「因為其實永盛並沒有在台灣出賽過完整的賽季，期盼他能在滿場球迷的關注之下發揮球技，向大家證明自己的實力」。

不過，吳永盛在踏上PLG舞台前，將先為台灣男籃拚亞洲盃門票，日前入選台灣男籃培訓隊名單的他，目前正在集訓，預計將在8月中旬赴關島參加2021亞洲盃男籃資格賽第2輪，爭取亞洲盃參賽權。