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籃球／胡瓏貿返台打球 落腳T1聯盟高雄海神

中央社 / 台北1日電
胡瓏貿返台打球，落腳T1聯盟高雄海神。 高雄海神隊提供
胡瓏貿返台打球，落腳T1聯盟高雄海神。 高雄海神隊提供

台灣職籃新聯盟T1 League高雄海神隊今天宣布，簽下旅外好手胡瓏貿，胡瓏貿除了期許自己能有傑出的表現，也希望將旅外經驗一併帶到海神隊，幫助球隊衝擊總冠軍。

胡瓏貿在高中時期曾幫助松山高中拿下高中籃球聯賽（HBL）3連霸，畢業後赴美念書，他從18歲起多次入選國手，並於2016年中國男子籃球職業聯賽（CBA）選秀會首輪第8順位被福建潯興隊選中，開啟CBA的生涯。

28歲的前鋒胡瓏貿近年在CBA福建隊打出身價，獨樹一格的招牌強悍防守與身體對抗，再加上漸趨成熟的三分投射，讓他今夏獲得CBA多支球隊與台灣各球團的招手。

「過去10年都在海外，先是去了美國念書，接著又挑戰CBA。」如今能有機會返回家鄉打球，胡瓏貿認為，對他而言，將是很大的轉捩點。

胡瓏貿選擇返台打球，家人成為關鍵因素之一，而最終選擇落腳高雄海神隊，他表示，「高雄海神隊展現十足誠意及企圖心，後續規劃也很完整，是我選擇加盟高雄海神的原因。」

對於胡瓏貿而言，籃球既是理想也是夢想，身為職業球員的他，抱持著想辦法做到最好的態度，他表示，旅外對他是人生一大洗禮，「過去心態就是衝，走出去之後眼界與心理層面更成熟，懂得與人溝通，價值觀、個性和態度上都有很大的提升」。

胡瓏貿秉持著「每天讓自己更靠近強者一點，今天要比昨天更好」的信念，對於即將踏上T1舞台，他期許自己能有傑出表現，並能藉由過去旅外經驗，幫助球隊，與隊友相互砥礪，「讓高雄海神隊不僅能衝擊聯盟總冠軍，也成為高雄的驕傲」。

胡瓏貿返台打球，落腳T1聯盟高雄海神。 高雄海神隊提供
胡瓏貿返台打球，落腳T1聯盟高雄海神。 高雄海神隊提供

胡瓏貿返台打球，落腳T1聯盟高雄海神。 高雄海神隊提供
胡瓏貿返台打球，落腳T1聯盟高雄海神。 高雄海神隊提供

胡瓏貿 松山高中 選秀

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