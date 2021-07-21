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PLG／又有選秀交易 新北國王換來領航猿今年首輪籤

中央社 / 台北21日電
P聯盟今天宣布，積極補強戰力的新北國王以2022年首輪選秀權，向桃園領航猿交易2021年PLG選秀大會第一輪第4順位選秀權。 截圖自新北國王粉絲團
P聯盟今天宣布，積極補強戰力的新北國王以2022年首輪選秀權，向桃園領航猿交易2021年PLG選秀大會第一輪第4順位選秀權。 截圖自新北國王粉絲團

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 新人選秀會明天登場，聯盟今天宣布，積極補強戰力的新北國王以2022年首輪選秀權，向桃園領航猿交易2021年PLG選秀大會第一輪第4順位選秀權。

P. LEAGUE+（簡稱PLG）新賽季將從4隊擴增為6隊，新成軍的新北國王與高雄鋼鐵人積極招兵買馬，鋼鐵人日前以新台幣50萬元買下福爾摩沙台新夢想家首輪第5順位選秀權，也是聯盟史上第一次的選秀權交易。

距離選秀會還剩1天，PLG聯盟今天發布新聞稿表示，新北國王與領航猿雙方球團協調同意，國王將以2022年首輪選秀權，向桃園領航猿交易2021年PLG選秀大會第一輪第4順位選秀權，兩隊來函聯盟報備後，經聯盟審核確定此交易案成立。

PLG選秀會將於22日採線上直播方式進行，首屆選秀會共42名球員參與，新成軍的新北國王與高雄鋼鐵人在進行選秀權交易前，在選秀會首輪擁有2次選秀權。

在完成選秀權交易後，新竹街口攻城獅依舊手握狀元籤，鋼鐵人將握有首輪第2、5、8順位的選秀權，國王擁有第3、4、7順位選秀權，衛冕軍的富邦勇士則是排在首輪第6順位，夢想家、領航猿得等到選秀第2輪才可挑選新人。

選秀 國王 PLG

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